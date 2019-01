Deporte 10-01-2019

Claudio Palma regresa al CDF

El próximo 17 de enero, a las 19:30 horas, será el primer partido de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub 20, encuentro que marcará el regreso de Claudio Palma al CDF.



El relator volverá a la estación televisiva que lo vio nacer y de la que se despidió el domingo 10 de agosto de 2014, en el partido entre Colo Colo y O’Higgins. Ahora, con el CDF dentro del portafolio de Turner, se reintegrará al canal para relatar el torneo Sudamericano Sub 20, junto al periodista Aldo Schiappacasse, quien debutará en este canal.



“Ahora que Turner me permite regresar a mi casa, creo que estoy viviendo el sueño del pibe. Yo fui parte de este canal por 12 años, así que volver a relatar los partidos del campeonato nacional, del Sudamericano 20 y de los torneos que tenga por delante el canal, me pone muy contento, más aún sabiendo que tendré a Aldo a mi lado”, afirma Claudio Palma.



Los siguientes partidos de La Roja Sub 20, serán el sábado 19 de enero a las 19.30 horas frente a Venezuela; después el miércoles 23 de enero a las 17:10 horas, donde enfrentará a Brasil, para finalizar la fase de grupos en el encuentro contra el combinado de Colombia, el viernes 25 de enero a las 19:30 horas. Todos estos partidos serán transmitidos por CDF.