Policial 14-06-2019

Clausurado local de juegos ubicado en calle Independencia esquina O’Higgins

El municipio de Linares clausuró el local de juegos, ubicado en la intersección de las calles Independencia y O’Higgins, por no contar con el permiso respectivo que debe otorgar la Superintendencia de Juegos y Casinos, que evalúa si se trata de máquinas de azar o de destreza.

En este caso, se trata de un local que tenía una patente de venta de confites, pero ellos mantenían muchas máquinas de juegos.

De acuerdo a lo manifestado por el alcalde, Mario Meza, “el local tenía muchos reclamos de la comunidad, y como estaba en un edificio considerado patrimonial, no contribuía en nada a embellecer la ciudad”.

En tanto, el concejal Jesús Rojas señaló estar de acuerdo con esta clausura, argumentando que “la ludopatía va dejando más pobres a todos. Hay mucha gente que incluso en negocios de población apuesta su dinero, ignorando que es imposible ganarle a una máquina”.

“Este tema lo he conversado con la senadora Ximena Rincón y el diputado Manuel Matta, que son de mi partido, para que se mejore la ley con respecto a este tipo de máquinas que generan un evidente riesgo para el presupuesto de las personas”, expresó.