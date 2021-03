Social 05-03-2021

Claves para la alimentación en la vuelta a clases



Ya sea en clases online o presenciales, la alimentación durante la jornada escolar es fundamental. Las colaciones deben ser saludables, y no deben representar más del 10 o 15 por ciento del total de calorías diarias.





En el retorno a clases, ya sean presenciales o virtuales, un tema del que deben ocuparse los padres es de proveer una alimentación adecuada para apoyar la nutrición de los escolares en esta etapa tan importante. Cómo entregar a los niños y adolescentes colaciones atractivas y saludables, es un desafío que seguramente muchas familias enfrentan.



Y si hay algo que la pandemia ha cambiado, es la conciencia sobre la necesidad de proporcionar alimentos más nutritivos a los niños y adolescentes. Según datos recopilados por la Sociedad Chilena de Nutrición (Sochinut), antes de la llegada del covid-19 el 55% de los apoderados consideraba las galletas como parte de la colación de sus hijos. Ahora en cambio, el porcentaje de personas que consideran las galletas una colación adecuada bajó a 40%, y la tendencia es privilegiar los jugos y las frutas.



Elizabeth Luna, Nutricionista de Sodexo, empresa líder de servicios de Calidad de Vida, detalla que este cambio de prioridad en los padres, tiene mucho que ver con el deseo de fortalecer el sistema inmune de sus hijos, lo que ofrece una gran oportunidad para implementar cambios en la alimentación y se genere un nuevo hábito hacia alimentos más saludables y ricos en nutrientes, ya sea en el colegio o en la casa, cuando continúan aprendiendo de modo virtual. En el caso de las clases presenciales, “deben partir por evitar los kioscos, no darles dinero a los niños para que compren de acuerdo a su criterio, sino que preocuparse de organizar una colación sana y atractiva para cada día de la semana. Esta misma dinámica, debe implementarse en casa, cuando las clases son online, durante los break se deben ofrecer alimentos frescos, saludables, atractivos y fáciles de comer”.



Elizabeth enfatiza que en el caso de los niños y niñas algo importante dentro de su alimentación diaria son las colaciones “Es fundamental considerar factores como la edad y nivel de actividad física al momento de dar una colación, sin embargo, si hablamos de una colación estándar, lo que se recomienda es 1 colación al día, esto independiente a la cantidad de recreos, sin superar las 140 calorías, y debe aportar entre el 10 y 15 por ciento de las calorías al día. Para hacer una comparación, un snack azucarado, como las galletas, por ejemplo, podría llegar a contener 250 calorías, mientras que una fruta de tamaño regular aporta 70 calorías aproximadamente”.



Las colaciones deben ser livianas y lo más naturales posible, como frutas de la estación, huevo cocido, 1 rebanada de pan con mermelada o quesillo, zanahorias picadas acompañadas siempre de líquidos, preferentemente agua, o bien, algún jugo de fruta sin azúcar añadida. La recomendación es hacer la colación lo más variada y atractiva posible para que no se aburran.