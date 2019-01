Nacional 04-01-2019

Clientes amenazan demandar a VTR por sacar canales de su parrilla

Grupos de clientes de VTR amenazan con demandar colectivamente a la empresa de telecomunicaciones por la decisión de eliminar una serie de canales de su parrilla de televisión por cable desde este 2019.

A partir del 1 de enero, los televidentes han dejado de tener en sus guías de televisión seis canales de AMC Networks International Latin America: AMC, El Gourmet, Europa Europa, Film&Arts, Más Chic y Sundance TV.

En reemplazo a estas señales latinoamericanas, se sumaron otras españolas, como A3 Series -ocupando el espacio que dejó AMC- o A3 Cine.

Usuarios han llamado a dejar masivamente la compañía por no haber avisado anticipadamente de las modificaciones y, también, por el reemplazo de los canales que entregaban principalmente contenido cultural.

Es más: durante la primera jornada de los nuevos canales, el pasado martes, surgió a través de Twitter un llamado a la organización de los afectados para establecer una demanda colectiva.

El abogado Juan Ignacio Véjar, cliente de VTR, representa a quienes se han agrupado para presentar esta acción. Indica que más que recompensas buscan que la empresa no realice estos cambios unilateralmente.

"El reemplazo de canales, si bien puede ser del mismo contenido, no es de similar calidad", sostuvo el letrado.

El abogado explicó que "hay un consumidor que se está viendo afectado constantemente por decisiones unilaterales y son pequeños malos ratos que se van sumando y yo creo que todos estamos de acuerdo en que VTR no puede hacer lo que quiera con sus clientes".

Los descargos de VTR

Frente a la amenaza de los clientes de llevarlos ante la Justicia, desde VTR respondieron que los cambios buscan mejorar la oferta de canales y contenidos entregados a sus clientes.

El gerente de contenidos y publicidad de VTR, Ricardo Guerra, destacó que los contenidos culturales ahora están en la plataforma on demand de la compañía y que los usuarios han consumido los nuevos contenidos en el servicio de cable.

"El 20 por ciento de toda la programación nueva es cultural ¿Qué ha pasado? En las primeras horas del 2019 creció el número de personas entrando en nuestras plataformas VOD (video on demand) y, también, creció el tiempo que los usuarios permanecieron viendo la nueva programación".

En paralelo, los proveedores de los canales suspendidos cuentan con el sitio web quierovivirlo.com para recoger las inquietudes y reclamos de los usuarios que no podrán acceder a sus contenidos.

Otros canales que llegaron a la programación de VTR son Azteca Cinema, Antena 3 Cine, Nick Jr., Antena 3 Series y Food VTR, además del nuevo canal del grupo Bethia, Mega Plus.