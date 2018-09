Social 14-09-2018

Clínica de fonoaudiología atendió a niños y jóvenes de Villa Alegre

- Exámenes para determinar alteraciones de la audición y prevenir o descartar posibles daños se realizaron a alumnos de enseñanza básica y media.

Rodolfo Aracena cursa quinto básico En la Escuela Timoteo Araya de la comuna de Villa Alegre, en la provincia de Linares y con algo de ansiedad espera su atención. “Es bueno porque yo siento siempre un sonido extraño en mi oído y no escucho bien y ahora me van a examinar gratis para ver si estoy enfermo”.

Él fue uno de los 25 estudiantes de la comuna maulina que se atendieron con alumnos de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, en un operativo que tuvo como propósito prevenir, encontrar o descartar cualquier patología en la audición.

Miguel Vásquez, director (s) de la Escuela de Fonoaudiología de la UTALCA relevó la importancia de este tipo de procedimientos. “El fonoaudiólogo de la escuela Timoteo Araya se comunicó con nosotros para solicitar la atención de sus estudiantes, se coordinó la fecha y se efectuó el operativo que consistió en una audiometría atonal. Después del resultado de ésta y de otros criterios se analiza si se necesitan algunos otros exámenes más específicos, donde se evalúan otras posibles deficiencias en la audición”, explicó.

La Escuela Timoteo Araya es uno de los centros de práctica de los alumnos de la carrera y desde hace algunos años la UTALCA realiza estas revisiones.

Luis Cabezas, fonoaudiólogo de la Escuela Timoteo Araya, sostuvo que cuando existen casos de niños o niñas con problemas auditivos es muy complejo para los establecimientos educativos derivarlos a los centros de atención de salud, por ello estos operativos universitarios tienen un beneficio tanto para los niños como para sus familias. “Un examen audiológico completo, si uno lo hace de manera particular, tiene un costo elevado para la mayoría de las familias”, afirmó.

La atención para los escolares es totalmente gratuita y si se detecta alguna alteración en los exámenes, se les entrega la posibilidad de ser transferidos con algún otorrino de la comunidad o continuar con el proceso en la propia Clínica Fonoaudiológica de la Universidad de Talca.