Social 17-04-2020

Clínica de Fonoaudología de la UTalca entrega recomendaciones para cuidado de la voz



La directora de la Clínica de Fonoaudiología de la UTalca, Claudia Montoya, explicó que “las personas realizan de manera habitual algunas conductas que son nocivas para la voz y lo desconocen. Por ejemplo, hablar durante mucho tiempo sin hacer pausas, gritar, carraspear o aclarar la voz frecuentemente, hablar mientras realizan ejercicios, entre otros”.

El 16 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Voz, efeméride que fue instaurada por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología el año 1999, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tiene el uso y el cuidado de la voz, considerando a esta como un medio de comunicación interpersonal, medio de trabajo y también como expresión artística.



La Escuela de Fonoaudiología en conjunto con la Clínica de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, durante esta semana programó algunas actividades a través de las RRSS con el fin de educar a las personas sobre los mitos que existen sobre el cuidado y uso de la voz, debido a que las personas realizan de manera habitual algunas conductas que son nocivas para la voz y lo desconocen. “Por ejemplo, hablar durante mucho tiempo sin hacer pausas, gritar, carraspear o aclarar la voz frecuentemente, hablar mientras realizan ejercicios (que implican un gran esfuerzo físico), no tener un ritmo adecuado de sueño y vigilia, malos hábitos de alimentación, entre otros”, explicó la directora de la Clínica de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, Claudia Montoya.



La profesional agregó que “es importante mencionar, que el rol del fonoaudiólogo en esta área es fundamental, no solo en la rehabilitación de los pacientes con disfonías, sino también en la habilitación de técnica vocal y en actividades de promoción y prevención de patologías vocales”.



La Clínica de Fonoaudiología de la UTalca cuenta tanto con equipamiento de alta tecnología para la evaluación de la voz, así como con profesionales expertos en el área, con un médico otorrino especialista en laringología y fonoaudiólogos. Durante todo el año este equipo realiza evaluaciones tanto en el contexto de docencia como abierto a toda la comunidad.

CUÁNDO SE DEBE CONSULTAR A UN ESPECIALISTA



Claudia Montoya explicó que es importante tener presente que todo paciente con disfonía, es decir cualquier dificultad o alteración en la emisión vocal que impide la producción natural de la voz, mayor a 15 días debe ser evaluado por un especialista en otorrinolaringología. “En el ámbito no médico se le conoce como ronquera y afonía, por lo que el paciente refiere que tiene la ‘voz ronca’ o que ‘está afónico’. Se puede manifestar a través de una cantidad ilimitada de alteraciones, tales como cambio de voz o del tono, cansancio o fatiga al hablar, quiebres en el sonido y tono, variaciones en la calidad vocal, sensación de cuerpo extraño o bolo en la garganta, presión, dolor al hablar, ardor faríngeo y laríngeo, venas en el cuello sobresalientes e hinchadas al hablar, dolores cervicales musculares, etcétera”, detalló.







Montoya agregó que “las personas que presentan uno o más de estos síntomas, deben recibir una evaluación médica instrumental que permita visualizar la estructura y funcionalidad de los pliegues vocales. Esto, debido a que existen muchas patologías a nivel laríngeo que producen cambios en la voz; algunas pueden ser congénitas, de origen neurológico, hormonales, psicológicas, etc., y las más comunes son las orgánicas asociadas a conductas de abuso y mal uso vocal, principalmente en quienes hacen un uso laboral o profesional de la voz”.