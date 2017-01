Opinión 08-01-2017

Club Aéreo de Linares compró ambulancia aérea -Diciembre de 1956-

En crónicas publicadas el año 2016, “El aeródromo de San Antonio, es necesario recuperar su operatividad” (marzo); “Ambulancia aérea para Linares, una vez reactivado su Aeródromo” (diciembre), hacíamos referencia a la importancia de contar nuevamente con un aeródromo y su respectiva ambulancia, de acuerdo a los tiempos en los cuales vivimos.

Para nadie es un misterio la importancia que reviste, en una zona como la nuestra, contar con un aeródromo, un club aéreo y una ambulancia aérea. De ello, sin duda, pueden dar cuenta las autoridades y quienes vivimos en esta provincia. ¿Qué nos está faltando, para volver a contar con estos elementos tan necesarios; y que en un tiempo fueron parte de una hermosa realidad?

El aeródromo en sí, viene desde el año 1946, cuando el municipio compró el terreno en el sector de San Antonio. Don Jorge Vio Valdivieso, Intendente de la provincia, invitó a una reunión (julio de 1955), a los señores Alberto Camalez, Mario Bustamante y Humberto Barrera, del Club Aéreo de Linares; cuyo objetivo era conocer ideas sobre la reactivación de la campaña destinada a adquirir una ambulancia aérea para Linares.

En diciembre de 1956, por este medio escrito, se indicaba: “Ambulancia aérea compró el club aéreo local”. La campaña tuvo un final feliz. El mejor de los regalos para el año 1957.

Hace algún tiempo, este medio escrito, junto a Radio Soberanía, inició una campaña destinada a que se reuniera el suficiente dinero para adquirir una Ambulancia Aérea. Campaña que, luego de un tiempo, tuvo un final feliz.

Conducido por don Segundo Pardo, aterrizó en el Aeródromo de San Antonio de Linares, el avión Stinson Voyager; que ha sido adquirido por el Club Aéreo de Linares. El aparato es un cuadriplaza, de 225 HP, con un radio de acción de 5 horas y que puede ser transformado en ambulancia aérea, con capacidad para tres personas: el piloto, el enfermo y un acompañante.

El costo del aparato ascendió a los 2 millones 800 mil pesos y el Club Aéreo pagó al contado la suma de 2 millones de pesos. Dentro de poco se iniciará un curso, a cargo de d. Segundo Pardo, para los pilotos que necesita el aparato. También, en poco tiempo más, se procederá al bautizo del avión.

El hecho que el Club Aéreo ponga a disposición de la ciudadanía el avión ambulancia, revela su interés en servir a la colectividad en general en casos indispensables de trasladar urgente a enfermos graves.

Por este noble gesto del Club Aéreo de Linares merece el amplio reconocimiento de la ciudad, ya que muchas veces, con sacrificios y dejando de lado importantes labores y compromisos, los pilotos del club Aéreo han estado atentos al llamado de urgencia y han conducido enfermos de gravedad hasta la capital.

Ceremonia de bautizo de la Ambulancia del Club Aéreo. La ceremonia se efectuó el domingo 13 de enero de 1957, al mediodía, y el avión comprado se suma a las cuatro excelentes máquinas con la cuales ya cuenta el grupo aéreo de Linares.

Estuvieron presentes, en la ceremonia, el Ministro de Salubridad, Dr. Roberto Muñoz Urrutia; el Intendente don Kurt Möller B; el diputado don Hernán Lobos Arias; el Prefecto de Carabineros, don Roberto Saa Sánchez; el Capitán de la Escuela de Artillería, don Arturo D’Ottone C.; la Presidenta de la Cruz Roja, Sra. Gioconda Meriot de Vásquez y socias de la institución, numerosas personas que sirvieron de padrinos, la totalidad de socios del Club Aéreo local y público que asistió a esta solemne ceremonia.

Discursos de rigor. El presidente del Club Aéreo, don Humberto Barrera Carter, entregando la ambulancia al servicio público y privado, para casos de emergencia; y el Intendente de la provincia, don Kurt Möller B., recibiéndola y agradeciendo a nombre de la comunidad. Posteriormente, la Sra. Rojas de Möller, esposa del Intendente, rompió en la hélice la clásica botella de champán.

Bendición de la Ambulancia. Esta fue realizada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Roberto Moreira; acompañado por el Cura Párroco del Sagrario, Pbro. Jesús González C.

El Presidente del Club Aéreo de Linares, Humberto Barrera C., al hacer entrega de la Ambulancia expresó: “Los pilotos del Club Aéreo estarán ahora más que nunca dispuestos a servir. Más que nunca prestos a partir -en cualquier momento- con la nueva ambulancia aérea, a disposición de aquellas personas cuya salud requiera su conducción inmediata a Santiago o a cualquier otro lugar del país”.

El Intendente Kurt Möller, al recibir la ambulancia, valoró el esfuerzo de la provincia para adquirir este avión; señalando: “la provincia entera puede sentirse orgullosa del esfuerzo ejemplar que involucra este aporte incalculable al progreso que hace el Club Aéreo de Linares”.

“Ello representa y mide la valía de los hijos de esta tierra, que tienen un claro sentido social y aprecian en toda su significación el contenido vital y moral del hombre, pues esta Ambulancia salvará muchas vidas. Y ello tiene un valor inapreciable, porque dará vida y salud al que la había perdido y hará más hermanos a los hombres”.

“Estas alas serán una bendición, un símbolo y una realidad. Y cuando crucen los cielos de la provincia, elevaremos nuestro espíritu al infinito, por la salud del enfermo transportado y por los pilotos de este generoso Club Aéreo de Linares”.

Hace exactamente 60 años, de esta gran noticia; que impactaba a la ciudadanía, porque luego de largo tiempo y tras campañas que lideraron las autoridades y los socios del club aéreo, se llegaba a un final feliz: “La provincia puede sentirse orgullosa del esfuerzo que involucra este aporte del Club Aéreo”. “Lo pilotos del Club Aéreo local estarán ahora más que nunca dispuestos a servir”.

Cómo añoramos hoy, el Aeródromo de San Antonio, el Club Aéreo de Linares, el avión Stinson Voyager, cuadriplaza de 225 HP. (Bibliografía: Hemeroteca “El Heraldo”, IV tomo 1956; I tomo 1957. Fotografías: Archivo de Fernando Díez A.).



Manuel Quevedo Méndez