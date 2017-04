Deporte 12-04-2017

Club de Ciclismo de Linares molesto con la nueva Administración Municipal

Hemos recibido en nuestra sala de redacción del área deportes, una carta que nos envía el dirigente del Ciclismo de Linares , Miguel Rumantz , quien expresa lo siguiente: “ Junto con saludar manifestar el descontento del actuar de la actual administración municipal, y primero que nada contar que durante 3 meses solicité una audiencia con el alcalde vía ley de lobby en donde no tuve respuesta, la cual la solicité en 3 oportunidades ( ellos tiene 48 hrs para dar una respuesta ) no la dieron , vía telefónica solicite audiencia con el jefe de gabinete en donde tanto insistir me recibieron. Era para planificar las distintas actividades que desarrolla el Club de Ciclismo Linares , entre ellas la realización del séptimo desafío Achibueno 2017 , competencia de MTB , en donde el alcalde se compromete a apoyar la actividad tanto en la parte logística como económica ofreciendo un millón de pesos para la realización de este evento que este año reunirá a más de 300 participantes. Este dinero sería para entrega de Bolso y bandanas alusivas al evento como el pago del control de los competidores ( sistema chip)” .

“No obstante se desarrollaron las bases, se confeccionó afiche, video promocional, se realizaron las cotizaciones se coordinó con la oficina de deportes, en fin se ha trabajado la actividad en forma seria y responsable, pero inesperadamente llega una carta dirigida al presidente manifestando que el municipio no cuenta con recursos para apoyar la actividad antes mencionada”.

.

“Encontramos muy poco serio, por decir lo menos, el accionar de la actual administración municipal, ya que fue el mismo alcalde quien comprometió dichos recursos, y sobre ese mismo apoyo el club planificó dicha actividad, creemos que la comunidad debe saber dicha situación. Somos un club serio y responsable, Y durante muchos años hemos demostrado nuestro trabajo en las distintas administraciones, pero nunca nos habíamos encontrado en una situación cómo esta. Hacemos un llamado a la actual administración a realizar un trabajo serio y responsable con las distintas organizaciones sociales y deportivas de la comuna , no es la idea que la difícil labor dirigencial sea aún más complicada con situaciones cómo ésta ,si no tiene los recursos, no los comprometa”, finalizó el dirigente del club de Ciclismo de Linares, Miguel Rumatz.