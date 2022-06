Crónica 22-06-2022

Club de Rodeo y Huasos de Pelluhue recibe millonario equipamiento por parte del FOSIS



Poco más de 30 socios al día conforman en la actualidad el pujante Club de Rodeo y Huasos “Lomas” de Pelluhue, cuya correcta organización y gestión le permitió postular y adjudicarse un importante proyecto gubernamental ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del FOSIS en particular.

Si bien la temporada oficial de rodeos aún no comienza, por lo pronto la actividad de esta organización no cesa dada una u otra “pichanga” a la cual asisten, además de una serie de actividades sociales y recreativas que efectúan en el casino de su medialuna ubicada en el ingreso norte a la comuna, en las cercanías del Retén de Carabineros.

“Por eso es que nuestros gastos no se detienen. A los caballos hay que seguir alimentándolos, haya o no actividad, la medialuna hay que mantenerla también y el casino debe estar como espejo para cuando haya alguna actividad, así es que toda esta entrega es muy bien recibida considerando que hoy está todo mucho más caro y por nuestro propio bolsillo hubiese sido mucho más difícil comprar estos artefactos”, indicó el Presidente del Club de Rodeo y Huasos “Lomas” de Pelluhue, Raúl Reyes Espinoza.

En concreto, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, otorgó a esta agrupación un completo equipamiento para el casino de su medialuna, consistente en una cocina industrial de 4 platos, un refrigerador y congeladora, un freezer horizontal, un parlante, un hervidor para 20 litros y un horno eléctrico, cuyo monto global alcanza los 2 millones de pesos.

La actividad de entrega de este equipamiento contó con presencia de la Alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes Orellana, de la Directora Regional (s) del FOSIS, María Olga Loyola Cofré, y una decena de socios del club favorecido.

“Reiteramos nuestra invitación a todas las agrupaciones funcionales del Maule, sean clubes deportivos, del adulto mayor, juntas de vecinos, comités u otras a tener todos sus papeles al día y directivas en regla para postular a este tipo de proyecto. Hemos estado entregando este tipo de proyectos en las 30 comunas y pronto tendremos más novedades al respecto, así es que están todas cordialmente convocadas a informarse y a participar”, agregó la Directora Regional (s) del FOSIS.