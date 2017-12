Deporte 24-12-2017

Club de Rugby Linares Weichafe cerró la temporada 2017

Hubo reconocimientos a jugadores y dirigentes.

Quizás los resultados en lo deportivo no fueron los mejores en los torneos en los que participó el club de Rugby Weichafe, pero, sin duda ganaron mucha experiencia. Un equipo que se enfrentó de igual a igual a potencias que llevan más años en competencia y que tienen jugadores de sobra. Si tuviéramos que analizar las debilidades que fueron las causantes de no haber obtenido éxitos en este año podríamos mencionar en primer lugar las lesiones, un plantel disminuido, no contar con un técnico y carecer de un recinto deportivo estable para realizar los entrenamientos semanales para ir captando jugadores.

El presidente de la institución Carlos Carvajal Valdés, es claro en sus conceptos y manifestó que esta temporada fue muy difícil: “llegamos a un nivel que nos pasó la cuenta. Por un lado es positivo volver a los inicios, empezando a trabajar de cero, analizar los errores y proyectarnos para el 2018. Tuvimos una reunión y aparecieron los nuevos cambios que se aplicarán a partir de la próxima temporada, partiendo con la llegada de un entrenador con el cual daremos inicio a la pretemporada en el mes de febrero, para llegar en excelente forma a las competencias que deberemos enfrentar durante el próximo año donde nos hemos propuesto llevar a nuestro Club Weichafe al nivel que le corresponde, vale decir ser campeones”.

En tanto, Cristian González, Coordinador de Deportes de la Corporación Municipal, que también estuvo presente en representación del edil Mario Meza, dio a conocer una excelente noticia como es “crear una liga escolar de Rugby para el próximo año, y el alcalde está muy motivado para llevarla a cabo” . Es sin duda una buena instancia para comenzar con el proceso formativo de este deporte y buscar el recambio del equipo de Rugby de Linares que nos representa a nivel nacional. “El Rugby, tiene que estar incorporado en los colegios, es un deporte que integra a mucha gente es un estilo de vida, por eso vamos a poner todo nuestro apoyo para que esta liga sea una realidad”, señaló el timonel.

DISTINCIONES

Como es una tradición en cada final de temporada el Club de Rugby Weichafe, entregó reconocimientos a los que se destacaron durante el presente año:

Mejor Backs: Richard Sepúlveda

Mejor Forwards: Jaime Sepúlveda

Mejor Tackleador: Alexander Pérez

Jugador Revelación: Pablo Yáñez

Jugador del año: Richard Sepúlveda

Mejor Dirigente: Manuel Norabuena

Constancia y Dedicación: Cristóbal Salinas – Vicente Díaz

Jugador Revelación de Campeonatos: Rodrigo Valdés

Jugador Líder: Arturo Tormo

En lo personal agradecemos en nombre de Diario El Heraldo y el programa Puro Deportes de Radio Buena Nueva, por la distinción que nos entregaron por el apoyo incondicional al club de Rugby Linares Weichafe.

LO QUE VIENE

El próximo 13 de enero de 2018, está programado el Noveno Torneo de Rugby Seven A Side Copa Linares, en la cancha número 1 del estadio Tucapel Bustamante Lastra, desde las 12:00 horas con entrada liberada. En la cita deportiva se espera contar con la presencia de más de 10 equipos venidos desde Santiago a Osorno.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo