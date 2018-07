Crónica 04-07-2018

Club de Tenis de Mesa de Linares realizó sexta fecha regional con los mejores de esta disciplina

Ricardo Suárez de Talca se quedó con el titulo.

La ciudad de Linares fue la capital del tenis de mesa. A la cita llegaron los más capos de “paletas” a nivel regional. Los que asistieron pudieron disfrutar del talento de los tenimesistas que jugaron como “chinos” en el gimnasio lateral al Ignacio Carrera Pinto.

El vicepresidente y coordinador de esta etapa Enrique Valdés Fuentes, señaló que “fue una etapa súper positiva. Nosotros como club es primera vez que vemos una gran cantidad de participantes, cerca de 22, donde incluso llegaron muy puntuales con bastante anticipación. Tuvimos mesas profesionales, facilitadas por la Asociación de Tenis de Mesa de Talca y los separadores por el IND. Esto sin duda que le dio un realce a este torneo. Agradecer también a la municipalidad de Linares al alcalde Mario Meza, por todas las facilidades para ocupar el recinto. También al técnico de tenis de mesa Oscar Lara, y coordinador de torneos de tenis de mesa IND, Región del Maule, que estuvo apoyándome en la logística de esta fecha”.

Ricardo Suarez, fue el campeón. Jugador de tenis de mesa del club Talca Oriente, profesor de Educación física y técnico del Cer : “fue un muy lindo torneo y una grata experiencia. Hubo un gran nivel en este campeonato, con excelente infraestructura con mesas profesionales todo muy bien preparado y así es da gusto jugar. No me queda más que felicitarlos por la organización que fue de primer nivel”.

Los créditos linarenses del ping –pong, lamentablemente no pudieron llegar a la final, Sebastián Méndez cayó ante Oscar Lara por 3 a 2. En tanto que en la otra llave Felipe Morales, jugador del club de tenis de nuestra comuna, tuvo que inclinarse frente al talquino Ricardo SuÁrez, que se quedó con el partido por un contundente 3 a 0.

El duelo final estuvo a cargo de los piducanos Ricardo Suárez y Oscar Lara, venciendo Suárez con un contundente 3 a 0, quedándose con la sexta fecha de tenis de mesa en la serie todo competidor.

LUGARES

1.- Ricardo Suárez (Talca)

2.- Oscar Lara (Talca)

3.- Sebastián Méndez (Linares)

4.- Felipe Mora (Linares)

De acuerdo a lo señalado, por el dirigente del club de tenis de mesa de Linares Enrique Valdés, la próxima fecha está programada en principio para el próximo 21 de julio.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo