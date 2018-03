Deporte 04-03-2018

Club Deportivo Alianza Cumplirá su gran anhelo “cierre perimetral de su cancha”

Aporte estatal fue de 45 millones de pesos.

Con una tremenda sonrisa están los amigos del Club Deportivo Alianza, que recientemente celebró sus 48 años de vida. La felicidad radica en que por fin después de tantos largos años de promesas por fin ya tienen el documento con los recursos para que se lleva a cabo este sueño.

El presidente de la institución Ramón Morales, contó detalles de los trabajos que se realizarán en la cancha ubicada en calle Rengo 1615 con Avenida Cuellar “estamos muy contentos como alianzinos de concretar este avance para nuestro club, donde han pasado muchos dirigentes y por su puesto autoridades que nos prometieron, pero que fueron sólo palabras que se las llevó el viento. Por eso es importante agradecer a quienes creyeron en nosotros a la ex Seremi del Deporte María Francisca Bascuñán que siempre estuvo a nuestro lado y al alcalde Mario Meza Vásquez, quien también se la jugó por este proyecto”.

Acorde con la política nacional de infraestructura deportiva del Instituto que considera la ejecución de la construcción de cierre perimetral de estructura metálica y malla ACMAFOR en el total del recinto considerando cuatrocientos diez metros lineales. El aporte estatal ascendió a la suma de 45 millones de pesos y la obra deberá estar finalizada antes del primer semestre del presente año. El proyecto fue considerado técnicamente pertinente por la Dirección Regional del IND.

Destacar que el Club Deportivo Alianza, es una institución con mucha historia deportiva en el futbol amateur, que cumplió 48 años y que sin duda esto representa el primer paso importante, para los nuevos desafíos que se han propuesto. El timonel Ramón Morales, dirigentes y jugadores, esperan seguir con este tipo de iniciativas porque no dejan de soñar y tener en un futuro no muy lejano una mejor cancha no de tierra sino que sintética, con excelentes camarines y graderías acorde con nuestros tiempos, para que la familia de Alianza y los amantes del futbol amateur puedan seguir disfrutando de un recinto deportivo emblemático en nuestra ciudad.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo