Opinión 06-10-2020

Club Deportivo Oriental



Para algunos quizás resulte contradictorio escuchar que se puede ser feliz con muchas carencias económicas. Algo que parece mucho más impensado en un mundo globalizado y competitivo, pero aquello fue una realidad en nuestros años de infancia en el Barrio Oriente.



Siendo niños corríamos sin preocupaciones tras la pelota plástica en el barrio de calle Colo-Colo, entre Eleuterio Ramírez y Patricio Lynch. Cuando nos juntábamos muchos, la pichanga era de “palo a palo”, haciendo alusión a la distancia entre uno y otro poste de la luz.



Claro, en ese tiempo se podía jugar sin problemas, ya que eran escasos los vehículos que circulaban, y cuando alguno asomaba dando la vuelta por calle Patricio Lynch al poniente, alguien gritaba ¡alto! Y la pelota no se movía del lugar, para continuar corriendo en busca del gol.





Y los sábados, aunque fuese invierno, y con el frío que calaba los huesos, nos íbamos muy temprano a Salesianos para “tocar cancha”. Nuestra preferida era una de futbolito donde jugábamos hasta que nos daba la hora para ir a almorzar.



Un buen día, como resultado de esas conversaciones de niños, donde los sueños siempre estaban presentes, decidimos formar un club deportivo. En la casa de mi padrino, el “Tata” Carrasco, acudimos puntualmente a la reunión, donde con toda nuestra ilusión no nos demoramos en elegir directiva.



Por esas cosas que uno nunca saben por qué suceden, fui elegido como presidente. El secretario fue “Lalo” Carrasco y el tesorero el “cumpa” Flores. Entre todos los integrantes la edad tiene que haber sido en un rango de 10 a 13 años. Lo primero fue elegir un nombre: como estábamos en el barrio oriente, hubo consenso en bautizar al club como “Oriental”. Luego, el “cumpa” tuvo la genial idea de mandar a hacer un timbre nada menos que en Talca, seguramente apoyado por sus familiares, no recuerdo bien cómo se gestó aquello, pero sí me acuerdo que lo fuimos a buscar a esa ciudad en tren, y luego de lo difícil que resultó que nos dieran permiso en las casas.



Lo más preciado que teníamos era el timbre, porque ni siquiera contábamos con indumentaria deportiva, aunque en más de una ocasión el vecino Víctor Sánchez, que guardaba camisetas de un club adulto, nos facilitaba algunas bajo cuerda para un partido específico. Nos quedaban nadando, pero era mayor el orgullo de defender a “Oriental”.



En rigor, no ganábamos casi nunca, salvo en muy contadas ocasiones, pero nuestra máxima felicidad era estar en la cancha.



Una vez nos inscribimos en un campeonato de futbolito en Salesianos. Enfrentamos a equipos de renombre en ese tiempo como Baquedano y Nacional, por nombrar algunos. Pese a que no ganamos ningún partido, quedamos contentos porque salimos penúltimos. Un equipo no se presentó y ganamos los puntos.



“Oriental” fue nuestro referente de la vida del barrio. Como suele decir el “cumpa” cada vez que nos encontramos: “Oriental no falla”, y efectivamente así ha sido, nunca ha fallado, porque nos permite rememorar con cariño esos años.



He querido acompañar estas modestas líneas con una foto que logré rescatar después de mucho tiempo, como homenaje a los que ya no están: “Marquitos” Castro, “Canito” Bravo, Mario González y el “Loco” Cortés. Y también para los que nos seguimos encontrando en esas vueltas de la vida como “Lalo” Carrasco, el “Cumpa” Flores, Ascanio Valdés, “Bladi” Rebolledo, “Coquito” Pérez, José Sepúlveda, Juan Peña, Marcelo Águila, Johnny Olate, Carlos Córdova, Gabriel Morales, Jorge Peña, “Gato” Tapia, Claudio Fuentes y Bernardo Morales.



Y para todos los niños que al igual como lo hicimos nosotros un día, no dejan de soñar, corriendo detrás de una pelota, en cualquier barrio.











(Miguel Ángel Venegas S.)