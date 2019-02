Deporte 28-02-2019

Club Galgos Runners Recibió importante apoyo económico de Fundación holandesa Tomie

Lo que se materializara en la compra de implementos deportivos para la disciplina del atletismo

En una ceremonia simbólica el club de atletismo Galgos Runners de Linares, dio a conocer a los atletas y a los padres de los deportistas el importante apoyo que recibieron del extranjero. En esta ocasión desde Holanda, de la empresa Tomie que creyó en la labor y los éxitos deportivos que poseen a pesar de sus cortos tres años.

La intervención principal estuvo a cargo de la presidenta de esta institución linarense, Loreto Ortiz Luna , quien dio a conocer esta buena nueva a los socios, padres , apoderados y a los atletas “ el cuerpo directivo del club esta muy contento de haber asumido el año 2018 el gran desafío de formar parte del club Galgos Runners de Linares , de modo de contribuir positivamente al crecimiento de esta institución que si bien lleva recién dos años de funcionamiento ha demostrado a la comunidad de Linares y de la región el excelente profesionalismo, responsabilidad, disciplina y compromiso de los profesionales que lo conforman así como también de sus atletas y cada una de sus familias que día a día los motivan en esta noble y sana actividad la cual no solo contribuye al bienestar físico , sino también a fortalecer lo emocional y por consiguiente el desarrollo social de cada uno de nuestros deportistas.

Continuar apoyando esta labor es uno de los grandes desafíos que tenemos como directiva y para esto necesitamos fortalecer el trabajo en equipo , el cual sin duda nos llevara a organizarnos de manera conjunta por un objetivo en común “ la formación integral de nuestros atletas” y para ello es importante destacar el apoyo brindado por nuestros auspiciadores pertenecientes a nuestra comuna quienes apoyan la actividad deportiva y confían específicamente en el trabajo realizado por nuestro club, es así como contamos con el respaldo de las empresas : Gym Winner, Supermercado Bascuñán, Lifenutrition, Kinesiología Linares, Linatal, Biomeds . Queremos también destacar en esta oportunidad el apoyo de la Fundación Tomie, del país de Holanda el cual tiene como objetivo apoyar a organizaciones benéficas de todo el mundo, en esta ocasión hemos sido una de las instituciones escogidas. Una vez mas agradecemos el poder mostrar no sólo en nuestro país el trabajo que desarrollamos con nuestro club caracterizado por su sello de constancia y perseverancia

¿En qué consiste el apoyo?

La presidenta del club Galgos Runners, Loreto Ortiz agregó que “este aporte monetario es de aproximadamente 558 mil pesos los cuales son depositados a nuestra cuenta desde Holanda, para el uso de materiales específicos que requieren nuestros atletas. Esta iniciativa nació por intermedio de contactos de los entrenadores con un representante de Tomie quien puso los ojos en nuestro club y se realizó el proyecto que fue enviado al país holandés y la respuesta fue positiva porque nos señalaron que confiaban en el trabajo que estamos realizando. Es el primer aporte anual que llega y se tendrá que enviar después en que fueron invertidos estos dineros para la rendición para que este aporte sea permanente”.

Fundación Tomie

Desde Ámsterdam, Holanda a través de un video que fue exhibido en esta ceremonia, el presidente de la Fundación Tomie, Harry Van Miert dio la bienvenida al Club Galgos Runners Linares “nuestra fundación se ocupa de apoyar organizaciones benéficas. En mi vida laboral fui emprendedor en los países de bajos Bélgica y Francia. Luego comencé con la Fundación Tomie, la cual esta comprometida en proyectos en Belarus, Guatemala y en India. Tenemos muchas ganas de apoyar a Galgos Runners con el hermoso trabajo que hacen, a todos los participantes y voluntarios les deseo mucho éxito y tengo mucha curiosidad con los resultados que pueden lograr. Vamos a construir un buen futuro juntos”.

Entrenadora

Para Viviana Villaroel Rojas, este aporte sin duda será fundamental para seguir creciendo como club “comenzamos con dos atletas Camila Campos y Camilo Reyes, ahora contamos con 40 atletas entre las categorías Junior, sub 14 y la adulta de 14 en adelante. Hemos representado a la ciudad en diferentes ámbitos, comunales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Creo que en estos dos años hemos marcado un cambio, pero queremos seguir en esta senda porque hay mucho más que entregar en esta disciplina que es el atletismo”.

Referente

Una de las grandes atletas de este club, es Rocío Muñoz quien espera superar los éxitos logrados la temporada pasada “una de mis metas es clasificar al Sudamericano y al Panamericano que es el mes de junio. Tratar de seguir mejorando las marcas y hacer el récord en la categoría, estamos trabajando para eso”.

El club Deportivo Gagos Runners de Linares se conformó el 5 de mayo del año 2016, con la finalidad de fomentar el atletismo en la comuna de Linares, Región del Maule, en todas sus etapas de desarrollo tales como son; iniciación, formación y competición.

MISIÓN

Fomentar el deporte como herramienta para el desarrollo integral de sus participantes promoviendo virtudes del olimpismo como también acercar el deporte a toda la comunidad sin distinción de raza, género, o condición socioeconómica.



VISIÓN

Ser un club referente en el ámbito deportivo tanto nacional como internacional, promoviendo la búsqueda del mejoramiento continuo a nivel competitivo y desarrollando la participación social mediante el deporte.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo