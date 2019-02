Deporte 10-02-2019

Club Quasar Organizó concentrado de Tiro con Arco en Linares

En la ciudad de Linares, se dio cita la Federación Nacional de Tiro con Arco (FECHTA), donde participaron arqueros de todo Chile, en un Concentrado de esta disciplina deportiva, en dependencias del obispado en el sector de Rabones.

Alfonso Bórquez, presidente de la federación chilena de Tiro con Arco, realizó un balance de lo que fue esta actividad que tuvo como epicentro la ciudad de Linares, “este fue un excelente proyecto que se llevó a cabo con una gran presencia y participación fue muy productivo para los niños porque realmente incorporaron aparte de su técnica muchas otras cosas que son importantes para el desarrollo de este deporte y en lo personal. Ellos conocieron otros ámbitos de parte de la cultura deportiva del tiro con arco, conocimientos para que puedan participar en campeonatos internacionales, optar a becas y trasladarse de un lugar a otro o sea algo que le permitirán a medida que van avanzando en el tiempo ir madurando en esta disciplina. De tal manera que todo ese proceso que parte con Infantil, Cadete, Juvenil, preseleccionado y seleccionado pueda participar con conocimientos de todo tipo, hubo charla con técnicos de afuera y fue una experiencia muy positiva que tenemos que repetirla nuevamente”.

Nos propusimos dos objetivos al realizar este concentrado, el primero el reforzamiento de los jóvenes que el club Quasar, sea como un imán para el resto del conosur del Tiro con Arco. Esta institución linarense está en un muy buen pie y realizando un extraordinario trabajo ya hay figuras que están sobre la línea de tiro de la Federación, con un semillero muy interesante y están avanzando a paso firme, no nos extrañemos si en un corto plazo tenemos aquí en Linares, seleccionados en todas las categorías. Y segundo felicitar a la directiva de Quasar, encabezado por Pablo y la entrenadora Soledad Rojas porque tiene muchas ganas de hacer cosas y ligada a la juventud lo que es sin duda muy positivo”.

En tanto Junior Bolaño, Head Coach del Tiro con Arco a nivel nacional, entregó su opinión en torno a lo que fue este campamento “fue una semana muy fuerte los chicos trabajaron mucho y superaron todas las expectativas. Un lugar que fue espectacular alejado del ruido lo que permitió una concentración al máximo de los chicos. Felicitar al Club Quasar por el trabajo que está desarrollando en Linares con personas que tienen un gran conocimiento de esta disciplina”.



Pablo Méndez, presidente del club QUASAR, anfitrión de esta actividad señaló, los niños y jóvenes que practican actividades deportivas desarrollan habilidades blandas, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo, manejo de las emociones, control de las frustraciones por nombrar algunas, lo que permitirá a nuestros niños y jóvenes alcanzar con éxito las metas que ellos se planteen para la vida. Considerar también que el deporte, no solo es una actividad física, ésta está ligada a buenas prácticas como alimentación saludable, buena utilización de los tiempos libres, además de ser un agente protector de drogadicción y otras lacras, lo que en un futuro les permitirá ser mejores personas.

Soledad Rojas, Coach de tiro con Arco, planteó. Es un honor para nosotros como club el que FECHTA, aceptará nuestra propuesta de Concentrado, agradecemos al Obispado por la gentileza de facilitar las dependencias de su casa de retiro ubicada en Rabones, además agradecer a todos quienes nos apoyaron en este desafío.

PF, Colun, Supermercados Bascuñán, Arrocera Tucapel, Reebok, Watt, Coca-Cola, Soprole, Costa, Desafío Levantemos Chile, IND y la Ilustre Municipalidad de Linares, en la persona de su alcalde Mario Meza Vásquez.

Rojas manifestó, que se dieron cita aquí, miembros de la selección Nacional de tiro con arco, los Clubes Quirón, Chile Archery, Orión, Draco, Nahuelbuta, Tres Arcos y Quásar. Nuestro club desarrolla la actividad con niños que van desde los 6 años, existen distintas categorías que guardan relación con las edades de los arqueros, esta no es una actividad privativa solo para niños o jóvenes, en nuestro club también existen personas adultas que día a día han ido perfeccionando la práctica del tiro con arco.