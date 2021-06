Deportes 06-06-2021

Club Rugby Linares Espera tener pronto su propia cancha en camino a Yerbas Buenas





Esperan muy pronto inaugurarla con apoyos de privados y del gobierno

A pesar de la pandemia, el club de Rugby de Linares no ha parado. Actualmente están entregando todos los conocimientos de este deporte a través de charlas para juveniles de 12 a 17 años, para todos los que deseen integrarse a esta institución.

Quienes están impartiendo esta clase son el flamante entrenador profesional Ariel López, ex Cóndor, y entrenador de la selección chilena, en compañía de Carlos Alegría, profesor de Educación Física, Magister en Cs del Deporte. Para mayores informaciones en relación al taller de Rugby mixto, pueden realizar sus consultas al WhatsApp +569 34432402, en Instagram Linares RC, y en Facebook club de rugby Linares.

UN SUEÑO QUE PODRÍA SER REALIDAD A FIN DE AÑO

Tras años de trabajo, el club de rugby de Linares, ya cuenta con los terrenos para una cancha de entrenamiento, para ello necesita el apoyo de todos los amantes de este deporte. La ubicación específicamente es en camino a Yerbas Buenas, kilómetro 4 callejón Santa Rosa.

El presidente del club de rugby de Linares, Carlos “cocha” Carvajal dijo que “este es un terreno que no ha facilitado uno de los integrantes del club, lo que nos tiene muy motivados, lo que nos podría transformar en una de las primeras canchas del Maule Sur. Esperamos y confiamos en el apoyo de los privados y del gobierno, es una tarea muy grande, ya que es una apuesta económica bastante alta para poder contar con un campo deportivo de aquí a fin de año. El comodato es cerca de los 50 años, por eso es una tremenda oportunidad para hacer posible este sueño”.

Por su parte el capitán Rodrigo Valdés , agregó que seria muy importante tener una cancha que les permita, seguir con el trabajo de las diferentes categorías , incluidas las damas: “ este es un proyecto que en realidad que nació hace dos años cuando comenzamos a gestar esta iniciativa , y gracias al apoyo de uno de los integrantes tenemos este terreno en comodato , lo que es sin duda un logro a nivel regional , porque hasta el momento ningún club de rugby tiene unas dependencias propias para este deporte”.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo