Deporte 09-02-2020

Clubes de Segunda División entregaron petitorio a la ANFP con el objetivo de tener un trato equitativo con los recursos económicos

Exigen 10 millones de pesos mensuales para cada institución. No descartan acciones legales en tribunales especiales si no son escuchados

Durante la semana se llevó acabo una reunión con los dirigentes de los clubes de la Segunda División Profesional, luego del Consejo de Presidentes, realizado el 31 de enero, en el cual nuestros representantes tuvieron oportunidad de presentar la realidad de nuestros clubes y solicitar recursos en calidad de aportes basales para poder dar curso a una operación institucional de manera profesional. Así lo señaló el presidente del club Independiente de Cauquenes Mayquel Ortega “nuestra aspiración es tener un trato equitativo en relación a los recursos económicos y una institucionalidad reconocida que nos permita autodeterminar nuestro destino, en un marco de acción previamente establecido por el ente rector”.

La nota en lo medular destaca, que, como resultado positivo de nuestra intervención en el mencionado Consejo, consideramos que la constitución de una comisión en apoyo a la 2ª división cobra sentido, única y exclusivamente, si su trabajo resulta efectivo en corto plazo respecto al financiamiento. La dilatación de resultados concretos es un riesgo que nos estamos dispuestos a correr. Nuestra necesidad es inmediata, de lo contrario dar inicio a nuestra competencia no es factible, pues no existen las condiciones para una operación sana y eficiente.

A través de este comunicado expresamos nuestro deseo de tener una respuesta formal y nos mostramos dispuestos a integrar una mesa de negociación para establecer la entrega sistemática de recursos que tenga como punto de partida los 10 millones como aporte basal mensual por club para la temporada 2020 y, que progresivamente se vaya reajustando para llegar a la proporcionalidad deseada en el mediano y largo plazo. Esto en virtud que entendemos que los procesos deben tener un punto de partida y que los escenarios ideales se conseguirán con el trabajo en conjunto.

No tener contestación con fecha limite 17 de febrero del presente año, significara que los clubes conjuntamente iniciaremos acciones legales en tribunales especiales en la búsqueda de condiciones mas justas y equitativas para poder competir.

El Club Deportes Concepción se restó de la firma, pues se encuentra en una situación particular con la ANFP, que no va al caso precisar. No obstante, nuestro espíritu es incorporarlo a nuestro petitorio de derechos porque queremos desarrollo para todos los clubes del futbol chileno.

Esta misiva esta firmada por casi la totalidad de los presidentes de los clubes de la Segunda División Profesional.

Esta es la realidad que sucede en esta división que literalmente es el patio trasero del balón pie criollo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo