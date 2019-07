Deporte 25-07-2019

Clubes recibieron recursos económicos entregados por el municipio

Selecciones también serán beneficiadas

Por fin llego el día que los presidentes de las 14 instituciones esperaban con ansias. Fue la reunión más esperada por mucho tiempo, donde se concretó la subvención extraordinaria a la que se había comprometido el alcalde Mario Meza.

Joel Fuentes, presidente de la Asociación Linares de Fútbol Amateur, agradeció al edil Mario Meza y al Concejo Municipal por estos importantes recursos. “Fue sin duda una inédita entrega de dinero a cada institución. Más de 25 años que llevo como dirigente y nunca habíamos recibido ningún aporte de ningún alcalde. Fueron 18 millones de pesos, de los cuales entregamos 14 millones, uno para cada institución y dejamos en caja los 4 restantes para el pago de impuestos y dinero para solventar gastos de las selecciones”.

En otro ámbito fue reprogramado el partido de vuelta que no se jugó el pasado fin de semana, debido a las inclemencias del tiempo. El duelo quedó pactado para este sábado 27 de julio con la sub 13 desde las 14:00 horas y la adulta a las 15:30 horas en la comuna de Empedrado. Recordar que la sub 13 de la AFAL ganó de local por 16 a 0, y la adulta por 3 a 2. Ambas selecciones van en busca de seguir avanzando en esta Copa de Campeones.