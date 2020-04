Crónica 16-04-2020

CMPC producirá más de 18 millones mensuales de mascarillas en cuatro países de la región con distribución gratuita



La compañía, a través de su filial Softys, recientemente informó el inicio de la fabricación de mascarillas de protección en Chile y Brasil y hoy anuncia que a estas inversiones iniciales se sumará la instalación de máquinas en Perú y México.

Empresas CMPC –a través de su filial SOFTYS- informó que iniciará la producción de 18 millones 500 mil mascarillas mensuales del tipo quirúrgicas en cuatro de los principales países donde opera: México, Brasil, Perú y Chile.

La compañía busca generar un suministro local, oportuno, seguro y de calidad, que colabore en la tarea de reducir los riesgos de contagio de enfermedades virales, razón por la que decidió hacer una distribución gratuita de estos insumos de protección, en el actual contexto.

Recientemente, SOFTYS anunció su decisión de comenzar la fabricación de mascarillas quirúrgicas en Chile y Brasil, países a los que hoy se suman Perú y México. Con la compra de estas nuevas máquinas, elevará su nivel de producción de mascarillas de protección, llegando a más de 18 millones de unidades mensuales en los cuatro países en los próximos 120 días.

De hecho, este fin de semana llegaron a Santiago de Chile y a Sao Paulo Brasil, respectivamente, las primeras dos máquinas que tienen capacidad de producir 1 millón 500 mil mascarillas al mes cada una. La primera máquina ya se encuentra en la planta de Softys en Puente Alto y ha comenzado su proceso de instalación y puesta en marca.

“Hemos logrado en tiempos record poder hacer la adquisición y flete de esta línea, ahora nuestros esfuerzos están en lograr una rápida instalación y puesta en marcha que nos permita en pocas semanas estar produciendo nuestras primeras mascarillas”, señaló Gonzalo Darraidou, CEO de SOFTYS Latinoamérica.

Se espera que a mediados de mayo comience la entrega gratuita de mascarillas en los dos países. “Los tiempos dependerán de cómo avance la puesta en marcha de las líneas y la llegada de los insumos para su fabricación los cuales estamos buscando traer desde distintas partes del mundo”, indicó el ejecutivo.

Cada mascarilla cumple con los máximos estándares internacionales y está compuesta por 5 materiales:

● Capa exterior de Non Woven tipo Spunbond

● Capa intermedia (filtrante) de Non Woven tipo Meltblown



● Capa interior de Non Woven tipo Spunbond

● Barra nasal, tira de ajuste: metal cubierto con plástico

● Material elástico de sujeción

El proceso es completamente automatizado, lo que garantiza alta exigencia sanitaria al no existir intervención humana durante el proceso de fabricación.