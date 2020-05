Nacional 12-05-2020

CNC: Importaciones del retail bajaron 19 por ciento en el primer trimestre



La Cámara Nacional de Comercio (CNC) reportó una fuerte caída en el volumen de importaciones de retail durante el primer trimestre de este año.

La medición, realizada junto a la consultora Quant Research, la baja fue de un 19,1 por ciento, marcando una cuarta caída consecutiva, acentuando la tendencia negativa iniciada a fines de 2018.

Según indicaron desde la entidad, esta cifra no refleja en su totalidad el impacto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

A nivel de categorías, se registró una baja de 15,8 por ciento en el volumen de importaciones en vestuario, al igual que una baja de 14,1 en el calzado.

En cuanto a las importaciones de electrodomésticos, la baja a nivel corresponde a un 41,8 por ciento.

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, comentó que "es de esperar que el volumen de importaciones del retail siga experimentando fuertes caídas durante el segundo trimestre del año, dada la crisis sanitaria-económica que estamos atravesando y donde los resultados del primer trimestre aún no reflejan la fuerte caída de la demanda interna producto del coronavirus".

"El comercio se encuentra con la mayoría de sus locales cerrado desde mediados de marzo y ya se registró una fuerte baja en las ventas minoristas del tercer mes del año. Puede ser que veamos un repunte en la entrada de ciertos productos electrónicos y electrodomésticos dada la mayor demanda que han experimentado desde el confinamiento en los hogares, pero es un fenómeno más bien puntual que no se mantendrá en el tiempo", dijo.