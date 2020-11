Opinión 21-11-2020

CÁNCER DE PULMÓN, PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR CÁNCER EN CHILE Y EL MUNDO





Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Contra el Cáncer de Pulmón, con el objetivo de crear conciencia respecto de esta enfermedad con gran incidencia a nivel nacional y mundial. Es por esto que creemos importante recordar que, según Globocan, para el 2018 el cáncer de pulmón ya se posicionaba como la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Esta enfermedad se lleva cada año la vida de 3.500 chilenos, cifra muy relevante, y aún más al conocer que la incidencia es de alrededor de 4.000 casos nuevos anualmente. Debido a esto, desde octubre de 2019 la patología fue incluida en el Plan de Garantías Explícitas de Salud, GES.

Desgraciadamente, y debido lo complejo de este año con la pandemia por COVID-19, muchas personas han paralizado sus tratamientos y controles por temor al contagio. Además, se visto afectado el diagnóstico oportuno, ya que también han disminuido significativamente las consultas a los especialistas. Al respecto, recientemente se pudo conocer que más de 4.000 pacientes diagnosticados con cáncer han experimentado retrasos en sus garantías de atención en salud debido a la pandemia. Este hecho preocupa a futuro, pues un estudio publicado a inicios de noviembre en la revista médica británica BMJ, mostró que retrasar el tratamiento un mes en pacientes con cáncer aumentaría el riesgo de mortalidad entre un 6% y 13%, porcentaje que aumenta mientras mayor sea el retraso.

En este escenario la prevención se ve difícil, pero no por eso es menos importante. En el caso del cáncer de pulmón la mejor medida de prevención es la suspensión del consumo de tabaco, ya que entre el 80 y 90% de los casos diagnosticados están asociados a su consumo, riesgo que aumenta a mayor tiempo e intensidad de consumo. Todos los fumadores debiesen mantener controles periódicos con su médico de cabecera o médico broncopulmonar, de manera tal de realizar una búsqueda activa de esta patología y lograr un diagnóstico precoz.

Hay que estar atentos para actuar a tiempo, porque hoy las alternativas disponibles de tratamiento del cáncer de pulmón son múltiples y con mejores resultados que años atrás. La posibilidad de curación mediante tratamientos locales como la cirugía en etapas tempranas es muy alta, y en etapas avanzadas las terapias innovadoras han hecho cambiar el escenario que se tiene con esta enfermedad gracias a tratamientos como la inmunoterapia.

El cáncer pulmonar no espera, por ello ante cualquier síntoma como tos, baja de peso no explicable y falta de aire, es importante consultar con el médico. Un diagnóstico y tratamiento oportuno, mejora no solo la calidad de vida del paciente, sino también su sobrevida.





Dr. Francisco Suárez, Dr. Raúl Berríos, Dr. Cristián Ibarra, Dra. María Paz Saavedra

Comisión de Cáncer de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, SER.