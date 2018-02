Nacional 03-02-2018

CNED aplazó falló sobre el cierre de la Univerisdad Iberoamericana

El Ministerio de Educación solicitó su cierre debido al sobreendeudamiento de la institución.

El rector de la institución confía en que tendrán más tiempo para solucionar la crisis económica.

El Consejo Nacional de Educación (CNED) postergó para la próxima semana su decisión respecto al cierre de la Universidad Iberoamericana por su crisis financiera, en tanto que el plantel confía en que les entregarán más tiempo para salvar a la institución.

El fallo, que estaba programado para el miércoles pasado, será revelado por el CNED el próximo miércoles 7 de febrero, donde se definirá si se aprueba o no el fin de la Iberoamericana, solicitado por el Ministerio de Educación (Mineduc) a fines del 2017.

Una investigación realizada por el Mineduc desde abril del año pasado determinó un déficit económico de la universidad correspondiente a "cinco veces su patrimonio" que la imposibilita de sostener su proyecto académico.

Héctor Jara, rector de la institución, entregó antecedentes en una sesión del consejo hace dos semanas, y aseguró que están confiados de que el fallo será a su favor y el CNED les dará más tiempo para allegar recursos económicos a la malograda universidad.

"Eso sería lo ideal para nosotros, en tanto se nos da espacio para seguir en nuestra lucha de conseguir un socio estratégico o una modalidad financiera distinta como una hipoteca, o incluso una venta de uno o parte de nuestros inmuebles que conforman nuestros activos", sostuvo Jara.

El estudiantado de la universidad está terminando su segundo semestre, tras movilizaciones que pararon al menos a tres carreras en la universidad el año pasado, y concuerdan en que el proceso se ha dilatado lo suficiente y ninguna acción legal detendrá el fin del plantel.

"Queremos que trabajen por los estudiantes y no por el bienestar de ellos. No nos beneficia para nada si ellos apelan, y estamos seguros de que no se les dará la opción de apelar", sentenció Jorge, estudiante de primer año de obstetricia de la institución.

El CNED sesionará solo hasta la próxima semana, así que de no ofrecer una resolución el miércoles, el plantel y sus estudiantes deberán aguardar a la siguiente reunión a realizarse a fines de febrero.