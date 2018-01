Crónica 19-01-2018

CNP: Productividad en Chile habría caído entre -0,7% y -0,1 en 2017

El Informe anual de la comisión estimó que la caída habría sido influida en parte por el sector minero. El documento sumó dos ámbitos de análisis.

Las cifras del Informe Anual de Productividad indican que se estima una variación de entre -0,7% y -0,1% en 2017, según la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Según la entidad, el resultado fue influido por la caída del sector minero, ya que sin considerarlo en el análisis, el crecimiento apuntaría entre un 0,2% y 0,9%. En ese sentido, aunque la situación de la minería explicaría en parte la desaceleración de la productividad total de la economía, el sector no minero también muestra una desaceleración. Mientras que en el quinquenio de 2000 a 2005 alcanzó un 2,4%, en los periodos posteriores se mantuvo en 0,9% o menos. En el informe de 2017 se incluyó dos nuevos ámbitos de análisis: las diferencias de productividad según el tamaño de las empresas y la variación de las estimaciones al usar diferentes métodos de medición. Al comparar las empresas de Chile con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cifras revelan que hay una mayor brecha en la productividad en las empresas grandes que en las pequeñas. Mientras que las pequeñas tienen una diferencia del doble en los países de la OCDE con respecto a nuestro país, las de mayor tamaño son tres veces más productivas en estos países que en Chile.

Sobre estos resultados, el presidente de la Comisión, Joseph Ramos, señaló que "aventuramos un par de hipótesis, una de ellas es problemas de gestión en general". "Un segundo factor sería que las empresas del sector no transable, es decir, que no se comercia internacionalmente, suelen tener una brecha mayor, y creemos que eso podría ser influenciado por la menor competencia que tienen", expresó el presidente de la Comisión. En el caso de las industrias exportadoras la diferencia se reduce, explicó Ramos, quien afirmó que "si la brecha entre la OCDE y Chile en general es de dos veces y media (en promedio), con las exportadoras se reduce a 1,25". Además, el informe indicó que sólo el 4,7% de las firmas en el país es el que explica el 75% de la creación de empleo y el 88% del crecimiento de la productividad. A estas empresas se les denomina "gacelas" y corresponden a las que sus ventas crecen sobre el 20% al año por al menos tres años.

"Esto está en línea con lo que se ha encontrado en otros países del mundo, particularmente Estados Unidos y Europa, son muy pocas las empresas que explican el cambio en la productividad en aquellos países en que se producen ganancias productivas", explicó el economista Raphael Bergoeing, vicepresidente de la Comisión. Con respecto a las variaciones en la metodología de medición de distintos ámbitos, como calidad de mano de obra, equipos y stock de capital, la CNP afirmó que efectivamente hay diferencias de hasta más de un punto porcentual al año, pero que todas las mediciones muestran la desaceleración. "No se ve en los últimos datos disponibles que esa desaceleración se esté revirtiendo con fuerza", señaló Bergoeing.