Social 09-08-2020

CNR publicó bases de concurso que dispone de $500 millones para revestir canales de Maule



Fondos están dirigidos a proyectos de riego de organizaciones de pequeños usuarios, que han participado en anteriores concursos de la Ley de Riego y, pese a estar aprobados técnica y legalmente, su puntaje no fue suficiente para acceder a los recursos. Autoridades además destacaron que trabajos en los canales generará importante mano de obra en el sector.



El Coordinador Zonal Maule de la Comisión Nacional de Riego, Marcelo Díaz, informó que ya se encuentran publicadas las bases del concurso público 24-2020 de la Ley de Riego, denominado: “Concurso no seleccionados de obras civiles para las regiones del Maule, Biobío y Ñuble”, el que dispone de $1.500 millones a dividir en partes iguales en las tres regiones.



“El revestimiento permite evitar importantes pérdidas de agua en ciertos sectores de los canales, lo que se traduce en mayor disponibilidad del recurso hídrico para regar más hectáreas. Por lo tanto, este concurso es relevante, porque organizaciones de pequeños usuarios, que ya cuentan con sus proyectos aprobados técnica y legalmente, podrán materializar mejoras en sus canales de cara a la próxima temporada de riego”, dijo Marcelo Díaz.



Por su parte la seremi de Agricultura, Carolina Torres agregó que, “hacemos un llamado a las organizaciones para que postulen a estos fondos, porque además de mejorar su infraestructura de riego, estos trabajos permitirán generar mano de obra, tan necesaria en el actual contexto de pandemia”.



“La inversión en infraestructura de riego sigue siendo prioritaria para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, porque no podemos olvidar que llevamos muchos años de escasez hídrica y, si bien este año estamos teniendo una buena cantidad de precipitaciones, no podemos descuidarnos”, finalizó Torres.



Los proyectos deberán postular al concurso a partir del 10 de agosto de 2020 y hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2020 (fin de la postulación), solamente a través del sistema electrónico de la Ley Nº 18.450 disponible en el link “Postulación Electrónica Ley 18.450” del sitio web de la CNR: www.cnr.gob.cl (https://ley18450.cnr.gob.cl/ley18450/login).