Nacional 16-08-2018

Cobre sufre durísima caída de 3,57% y baja a su menor nivel en 13 meses

Con una fuerte caída de 3,57% cerró este miércoles el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en medio de las crecientes pugnas comerciales que protagoniza Estados Unidos, y la desaceleración de la economía de China, el principal consumidor del metal rojo del mundo. El commodity se transó en el mercado internacional en en US$2,65034 la libra contado "grado A", valor que se compara con los US$2,74832 del martes. Se trata de su valor más bajo desde el 11 de julio de 2017, cuando se negoció a US$2,62 la libra.



El precio de los metales caían con fuerza a medida que se intensificaban los temores en torno al crecimiento global y la demanda por insumos básicos, un escenario exacerbado por la fortaleza del dólar en medio de las graves disputas comerciales y tensiones políticas. "Los mercados emergentes son la principal fuente de crecimiento de demanda de metales y ahora hay muchas dudas respecto a su situación", dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank. "El crecimiento de China se ha ido desacelerando en el último tiempo y no hemos visto aún todo el impacto de los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas. Los precios podrían lucir atractivos en estos niveles, pero no podemos descartar más pérdidas", sostuvo. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacudido al comercio mundial con su intento por renegociar los términos de los más importantes tratados que tiene el país, a fin de encarar lo que considera como prácticas comerciales injustas de China, Europa y de otras naciones. Sus políticas han desatado una serie de medidas en represalia por parte de varios países. El derrrumbe de la lira turca a mínimos históricos en la última semana ha ocasionado temblores en los mercados globales.



