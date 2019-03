Política 08-03-2019

Cobro de medidores inteligentes: "empresas distribuidoras pagarán pero la inversión sería traspasada a los clientes"

Una serie de interrogantes han surgido en la opinión pública luego que se conocieran detalles prácticos de la aplicación de la Ley N° 21.076, publicada en febrero de 2018, pues implica el cambio del actual medidor de electricidad, por uno “inteligente”, lo que ha generado diversos problemas de interpretación en cuanto a sus costos e implementación.

os integrantes de la Comisión de Minería y Energía que preside la senadora Yasna Provoste, ahondaron en gran parte de las dudas que hoy tiene la ciudadanía, al recibir en audiencia a la Ministra de Energía, Susana Jiménez.

Desde la postura oficial, la ministra Jiménez se refirió al contexto en que surgió la normativa, el reglamento asociado, el último decreto tarifario (que regula el costo de la electricidad) y el cambio tecnológico que se viene en este sector productivo.

En síntesis, la secretaria de Estado explicó está en marcha un nuevo sistema de control y monitoreo de la distribución de energía, el que incluye el nuevo medidor.

Dicha cartera ha calculado que "al año 2025, más de 6 millones de estos dispositivos inteligentes que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Esto se traduce en una inversión estimada de mil millones de dólares".

El medidor hoy es financiado por el cliente -vía compra o arriendo-, pero a partir de ahora esta responsabilidad caerá en manos de las empresas distribuidoras de electricidad. Si bien es cierto que estas entidades pagarán por esos aparatos –lo que ya está contemplado en el actual decreto tarifario-, dicho costo será traspasado a los clientes en su boleta, en pequeñas cuotas mes a mes; de manera de no generar grandes alzas.

De acuerdo a lo explicado por la ministra, "uno podría negarse al cambio de medidor pero eso no significa que no se pagará el costo asociado a dicha actualización". Es decir, todos los clientes deberían cancelar mensualmente entre 200 y 300 pesos.