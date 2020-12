Nacional 17-12-2020

Cocheros de Viña del Mar recurren al TC e impugnan decreto que les impide operar

Al Tribunal Constitucional recurrió la Sociedad Protectora de Cocheros de Viña del Mar para declarar inaplicable la norma de la Municipalidad que derogó el funcionamiento de los carros victorias en la ciudad. Esta decisión fue tomada por el municipio de la Ciudad Jardín tras una consulta, realizada a fines de 2019 donde un 66% de los viñamarinos rechazó la circulación de estos carros, y el informe de una comisión técnica constituida sobre el tema.

El abogado de la agrupación, Mauricio Suazo, señaló que decidieron recurrir al TC ya que la solicitud que ingresaron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso todavía se encuentra pendiente, informa El Mercurio de Valparaíso.

"Están suspendidos estos requerimientos mientras exista Estado de Excepción Constitucional y pandemia. Pero mis representados no pueden esperar más, porque aquí hay un tema de sobrevivencia", aseguró Suazo al mismo medio. Según el abogado, los artículos 56 y 65 de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Municipalidad "no señalan la facultad de la alcaldesa para impedirle a los cocheros trabajar, vulnerando su derecho a desarrollar esta actividad, la igualdad ante la ley y el derecho de ejercer su propiedad de los coches".

Asimismo acusó que la consulta no fue informada a la ciudadanía, "y tampoco existe seguridad, verosimilitud ni transparencia respecto del proceso de control" de la votación. Si bien desde la municipalidad no se han pronunciado, si lo hizo la abogada Florencia Trujilllo de la organización de defensa animal Ecópolis, quien señaló que "creemos que no tienen un verdadero fundamento jurídico y que buscan un trato privilegiado, ignorando que aquí hay un dictamen de la Contraloría -que detectó irregularidades y pidió a la Municipalidad evaluar el cese de esta actividad- y una consulta ciudadana".