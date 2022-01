Nacional 08-01-2022

Cocheros protestaron por fin de las victorias en Viña del Mar

Esta mañana los conductores de los antiguos coches victoria de Viña del Mar volvieron a manifestarse exigiendo poder volver a trabajar luego de que durante la administración Reginato se prohibiera dicho medio de transporte tras la realización de una consulta ciudadana.



Los cocheros argumentan que existe un decreto alcaldicio de 2015 que "sigue vigente" y que permite que ellos puedan operar.



Sin embargo, hoy el Diario Oficial publicó el decreto de la Municipalidad de Viña del Mar que deja sin efecto "cualquier decreto alcaldicio dictado con anterioridad a la dictación del decreto alcaldicio del 12 de mayo de 2020, en los que hubiese reglamentado transporte de pasajeros en coches victoria", lo que ratifica la prohibición de circulación de dichos carruajes tirados por caballos.



Luis Antonio Moraga, vocero de la protectora de cocheros, dijo que decidieron realizar la manifestación "para tener respuestas y soluciones de parte de la alcaldía, ya que han seguido manteniendo la postura dictatorial y autoritaria de la administración anterior".



Moraga asegura que "tenemos un peritaje de un veterinario del Poder Judicial que le hizo un peritaje a nuestros caballos, una revisión exhaustiva y llegó a la conclusión de que los caballos están aptos para ser animales de tiro", descartando –según él- maltrato animal.



Sergio Larrondo, presidente de los cocheros, aseguró que a la nueva administración se les ha presentado un proyecto y antecedentes para volver a operar y criticaron que han sido recibidos por el administrador municipal, Leonardo Risseti, y no por la alcaldesa, Macarena Ripamonti.



"No podemos esperar más, son dos años que no podemos trabajar, ya estamos desesperados. Nos sacaron de circulación pero no vieron lo que iba a pasar con nosotros y con nuestras familias y caballos. La señora alcaldesa Virginia Reginato nos sacó autoritariamente", declaró Larrondo, quien señaló que son cerca de 80 personas las que dependen del oficio.



El municipio de Viña del Mar emitió una declaración en la que señalan que han existido tres acercamientos entre las partes, obteniendo respuestas negativas de parte de los cocheros.



El municipio indicó que el 27 de septiembre de 2020 se acordó que los afectados deberían actualizar su información social en Dideco para brindarles apoyo "sin embargo, al momento de requerir la información ellos se negaron a entregarla y reiteraron su demanda de volver a trabajar en la calle".



El pasado 1 de diciembre se celebró una nueva reunión, dice el municipio, en la que los cocheros "se negaron a la propuesta que realizó el municipio para realizar las gestiones y poder adquirir los caballos -incluso por un monto superior al planteado por la administración anterior- a fin de trasladarlos a un refugio animal en Melipilla, y además costear su alimentación de manera permanente. Tampoco se allanaron a concordar un monto".