Nacional 12-11-2019

Codelco presenta denuncia ante posible conflicto de interés de ex presidente ejecutivo Nelson Pizarro

Una denuncia contra quienes resulten responsable presentó Codelco luego que se detectara un posible conflicto interés del ex presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro. Anoche, Tele13 reveló en un reportaje una transacción que se habría producido entre su hijo Nelson Felipe Pizarro Contreras y uno de los proveedores de la estatal, luego que el primero le comprara una propiedad en Chicureo en $70 millones, pese a que tenía en evalúo fiscal superior a los $500 millones. Pizarro Contreras, quien según la nota trabaja en un taller mecánico en Colina, es amigo de José Miguel Julián González desde hace varios años. Asimismo, de acuerdo al reportaje, ambos tuvieron una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos de tierra, hasta el año 2010, cuando decidieron separarse.

Las alertas detectadas en Codelco, es que el ex socio del hijo de Nelson Pizarro, postuló a un contrato para remover mineral en la División Salvador de Codelco, justo después de los aluviones del norte y se lo adjudicó, por un monto cercano de $1.800 millones. Paralelamente José Miguel Julián González le vendió la exclusiva propiedad a su ex socio y amigo, Nelson Felipe, en $70 millones, pese a que el evalúo fiscal era de $560 millones.

El eventual conflicto de interés se habría producido desde 2015 y el ex presidente ejecutivo no lo informó en las auditorías internas que se desarrollaron. La declaración de Codelco Hoy, la estatal envió una declaración en la que aseguró que puso los antecedentes ante el Ministerio Público ante posibles delitos. "La administración comenzó inmediatamente a recabar antecedentes y los puso a disposición del directorio de la empresa. Concluidas las averiguaciones preliminares, se detectaron indicios de un eventual conflicto de interés del ex presidente ejecutivo, el cual no fue declarado según lo establecen las normativas internas", indicó.