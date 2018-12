Política 23-12-2018

_coinciden en que ha prevalecido “el interés país” y llaman a modernizar a Carabineros

Relevando la facultad presidencial para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros y destacando que el Senado ratificó el criterio de subordinación de las instituciones armadas según se dispuso en la reforma constitucional de 2006, la Cámara Alta tomó conocimiento del Oficio del Presidente de la República, con el que informa su decisión de llamar a retiro al General Director de Carabineros, Hermes Soto Isla, de conformidad con el artículo 104, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

En la jornada que se inició pasado el mediodía, se realizó una profunda reflexión sobre la crisis que vive la institución uniformada y no se descartó la posibilidad de realizar otra sesión especial, en los próximos días, con el fin de abordar la urgente modernización de Carabineros.

El senador por la región del Maule, Álvaro Elizalde, señalo que “quiero referirme a la norma constitucional por la cual estamos acá y conocimos el llamado a retiro. Quienes hoy hacen uso de esta figura, en su momento, se negaron a esta facultad. Cuando se cree en la democracia, se actúa sobre la base de convicciones y no intereses. Creo que se pensó más en las encuestas que en solucionar el tema del Comando Jungla. La lección que nos deja la muerte de Camilo, es que con las instituciones no se juega. Manifestamos nuestra intención de contribuir, que el Gobierno se deje ayudar”.