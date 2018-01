Opinión 25-01-2018

¡Coincidencias…!

Siempre he tenido en cuenta las coincidencias, incluso después que la estadística me mostró, que cuando se presentan en mayor cantidad y frecuencia, podían recibir otros nombres.

Una tarde de otoño, antes del ocaso -como muchas del año- me encontraba en el parque alimentando mi zorzal-despertador. Para premiar su constancia y puntualidad, con miguitas de pan, catapultadas desde mi pulgar, en arco con el índice.

Sentado en un banco de la plaza semidesierta del barrio, esa tarde de brumoso y moribundo sol, mientras daba de cenar a mi despertador; percibí recién, que compartía asiento, con un extraño personaje, enfrascado en la lectura de un curioso diario, que en portada mostraba un reportaje de ovnis. Esto capta mi atención y le pregunto:

- ¿Ahora confunden el eclipse de ayer con ovnis?

- ¿Serán turistas extraterrestres tras el eclipse? -.

Replica con calma: - ¿Por qué extraterrestres y no TERRESTRES del futuro, viajando en el tiempo para estudiar el pasado, y hasta, si lo permiten las paradojas y la entropía, realizar correcciones a errores claves para el universo? -.

- Porque esas paradojas del viaje en el tiempo y la entropía del universo, podrían impedirlo-, aparte de eso, tiene Ud. un buen punto-. No le tomó mucho replicar, y sus argumentos subían de complejidad de modo intrigante:

- ¿Y si la entropía, las paradojas, los agujeros negros, de gusano, etc., etc.; fuesen mas bien puentes que obstáculos? No olvide que "ellos”, están a años luz de nosotros, y pueden usar la energía y la materia oscura que constituyen más del noventaicinco por ciento del universo. Nosotros somos y conocemos menos del cero cinco por ciento restante; incluidos planetas, estrellas y galaxias-.

Mientras me volví para sacar mi pañuelo, tratando de no tirar mis llaves; escuché su voz a mi espalda:

- A propósito del tiempo, se hace tarde. ¡Buenas noches! –

Respondí con un ademán, porque me tomó de sorpresa y como sospechaba; cuando volví a verlo, había desaparecido tan misteriosamente como llegó. Tenía razón en lo último; era tardísimo; por plaza y veredas adyacentes no se veía un alma. Hasta el quiosco de la esquina, se preparaba para cerrar. Alcancé a dar un vistazo a todos los diarios, ninguno mostraba algo de ovnis. Pregunté al diariero, pero hacía años que no veía ese tipo de noticias. Sería algún diario viejo ... pensé.

Como es natural, el extraño diálogo me dejó un mar de dudas. Empezando por ese extraño personaje, su erudición, porqué simulaba leer con tan poca luz, un viejo o futuro diario con reportaje de ovnis; esa seguridad con que parecía decir mucho menos de lo que sabía. Me retire del lugar con bostezos y un:

- ¡Bah...! Coincidencias… ¿o no?





Autor: Rubén Douzet G.

Micro taller literario COSAM Linares