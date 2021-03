Opinión 21-03-2021

Colaciones escolares y pandemia





El inicio del año escolar genera inquietud entre los padres sobre qué tipo de alimentos dar de colación a sus hijos. Al respecto, el Ministerio de Salud entrega la Guía de Kioskos y Colaciones Saludables, en la que las define como un alimento rico en fibra, antioxidantes y vitaminas, y bajo en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas.



Cada merienda debe aportar entre 100 y 200 calorías, es decir, entre 5 y 10% del aporte calórico diario que permita al niño mantenerse atento, sin sueño y con una glicemia estable. Si asisten a clases presenciales, estas deben ser consumidas durante el recreo, en cambio si están en casa, entre las cuatro comidas principales. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la entrega de una colación es solo recomendada en el caso que no se haya ingerido alimentos por más de 4 horas.



Ejemplos de este tipo de colaciones son aquellas que contienen vitamina C, la que permite fortalecer y recuperar el sistema inmune, y está presente en frutas como naranja, pomelo, kiwi, fresas y piña. Otros alimentos que pueden ser incluidos son los que contienen vitaminas del complejo B como palta y plátanos, se sugiere mezclar media taza de ambos grupos, sin agregar azúcar.



Los antioxidantes como la vitamina E presente en frutos secos (nueces, almendras, maní y avellanas), mejoran la respuesta ante las infecciones. La vitamina A que mantiene el estado de mucosas y protege ante enfermedades respiratorias, se encuentra en huevos y productos lácteos naturales bajos en calorías, se puede consumir una leche natural o un yogurt descremado.



Asimismo, se pueden considerar los vegetales anaranjados, por ejemplo, una taza de bastones de zanahoria mezclados con bastones de apio (vitaminas C y E) más 1 huevo duro; sándwich de pan de molde integral, media marraqueta o hallulla, con jamón de pavo o queso y lechuga; deben ser acompañados de una botella de agua natural, de hierbas o jugo de fruta cocida.



En los establecimientos educacionales el acceso a colaciones saludables continúa siendo restringido y se acentúa dado el actual periodo de pandemia. Es importante que ellos cuenten con una nutricionista que permita a la comunidad escolar acceder a educación sobre este tipo de alimentación, como así también pueda supervisar los servicios que entregan comida, influyendo positivamente desde la primera infancia en hábitos alimenticios positivos y apoyando para modificarlos en post de mantener una buena salud.



María Pía Mardones



Académica Escuela de Nutrición y Dietética



Universidad de Las Américas