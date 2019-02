Social 15-02-2019

Colbún: 3 mil familias han recibido contenedores para residuos domiciliarios

El Alcalde Hernán Sepúlveda, realizó un positivo balance de la entrega de contenedores para residuos domiciliarios, esto porque los funcionarios municipales han estado en los diferentes sectores de la comuna y 3 mil viviendas de Colbún, ya cuentan con este utensilio.

Recordemos que este proyecto fue gestionado por la máxima autoridad comunal y significa una inversión de más de 191 millones de pesos, lo que se traduce en 5.500 contenedores, financiados por el Gobierno Regional y permitirá entregar uno a cada vivienda de la comuna.

“En nuestra comuna 3 mil viviendas ya tiene su contenedor de basura, un trabajo que hemos estado haciendo todas las semanas, permanentemente en diversos lugares de la comuna, hemos entregado uno por uno estos contenedores en la comuna, lo importante es a que demostremos nuestra cultura, le digamos a los demás que no botemos la basura a la calle, queremos tener una comuna más limpia y más bonita”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

Además reiteraron que es fundamental que la comunidad cuide estos contenedores de residuos domiciliarios, ya que estos son un beneficio para todos los vecinos y vecinas de la comuna, para que así Colbún este cada día más limpio y ordenado.

Desde Dideco de la Municipalidad de Colbún, además indicaron que los sectores que aún no han recibido los contenedores, sólo deben dirigirse a los dirigentes sociales y entregar una lista de los vecinos en el municipio.



“Agradecer al alcalde por este gran proyecto que hizo, los vecinos están contentos por recibir estos contenedores, porque nos va a significar tener nuestras localidades más limpias, esperando ya no ver las bolsas en el piso, o colgadas en las rejas, porque se ve feo, así que ahora a cuidar los contenedores”, manifestó Hilda Osses, Presidenta del Comité Ilusión de Paso Rari.



Jessica Carter, la Presidenta del Comité de Adelanto “San Luis” también dijo, “esto es un beneficio muy bueno, ya no se verán las bolsas en todos lados, algunas veces los perros rompían las bolsas, la idea es mantener nuestro sector limpio y con estos contenedores lo vamos a lograr”.



Desde la Municipalidad de Colbún dieron a conocer las nuevas fechas de entrega de contenedores, el lunes 18 de febrero los equipos municipales se dirigen a la localidad de Quinamávida, allá realizarán la entrega de contenedores a las 11:00 en la Escuela, y a las 15:00 horas en la copa de agua. El martes 19 de febrero estarán en la misma localidad de las 15:00 horas, en la sede social del sector. El jueves 21 de febrero a las 16:00 horas se entregarán estos basureros en el sector de San Sebastián de Panimávida.



El 26 de febrero se realizará la entrega de contenedores a partir de las 16:00 horas para el sector Santa Blanca; el 27, sector Santa Elena, para entregar los contenedores a partir de las 11:30 horas y finalmente a las 16:00 horas del jueves 28 de febrero la actividad será para la Avenida Rari.