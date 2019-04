Policial 12-04-2019

Colbún: Alcalde Hernán Sepúlveda comparece detenido a tribunal de Linares por deuda municipal con profesores

Tras la audiencia, se determinó un arresto de 5 días en el Centro de Cumplimiento Penitenciario. “Prefiero ir preso antes que perjudicar a los 20 mil habitantes de mi comuna”, señaló el alcalde.



La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI de Linares, dio cumplimiento ayer a una orden de arresto emitida por el Segundo Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Linares, contra el Alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, por un plazo de cinco días, por el no pago de deuda generada por salarios a profesores de esa comuna, por más de 633 millones de pesos. La autoridad comunal fue puesta a disposición del tribunal correspondiente.

“Prefiero ir preso, antes que perjudicar a los 20 mil habitantes de mi comuna. Un municipio chico como Colbún no tiene esa cantidad de dinero para cancelar de inmediato, de lo contrario tendríamos que dejar a la gente sin sus servicios básicos”, explicó mientras se retiraba de la sede municipal, acompañado por efectivos de la policía civil.

La parte demandante, representada por las Abogadas Yasna Cancino y Pía Molina, hace exigible el pago de esa cifra de dinero a los docentes, por concepto de Bono SAE.



COLEGIO DE PROFESORES



El presidente regional del Colegio de Profesores, Carlos Fuentes, manifestó en las afueras del tribunal que “esta demanda viene del año 2016. Una demanda que era originalmente de 300 millones de pesos, y que hoy va en 600 millones. Es decir, la autoridad, lejos de cuidar las arcas municipales, lo que ha hecho con esta dilación es duplicar la deuda con los profesores. Aquí no se respetó una sentencia judicial ni el acuerdo existente para pagar. Las autoridades comunales de Retiro, Parral, Longaví, Villa Alegre, San Javier y Linares han cumplido, pero en Colbún ha existido una falta de voluntad para cancelar la deuda del bono proporcional”.



ABOGADA



La abogada Yasna Cancino, que representa a los 91 profesores de Colbún, dijo que “si el alcalde sale en libertad a los 5 días, nosotros vamos a insistir en los apremios hasta que se le pague a los docentes. En este grupo hay gente que tiene muchas necesidades, incluso jubilada, pero en un año la Municipalidad no ha dado ninguna señal de cumplimiento”.



ARRESTO DE 5 DIAS



Luego de la audiencia realizada en el Tribunal de Letras de Linares, se determinó un arresto de 5 días al Centro de Cumplimiento Penitenciario, hasta que la Corporación Municipal cumpla con la obligación que estaba con fecha de pago al 27 de marzo recién pasado.



En la tarde de ayer, un grupo de personas de Colbún llegó hasta el frontis de Gendarmería para apoyar al alcalde Sepúlveda.





FOTO: El alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, fue detenido por la PDI.

2: Carlos Fuentes, presidente regional del Colegio de Profesores.

3: Abogada Yasna Cancino.