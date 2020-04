Social 19-04-2020

Colbún alcanzó el 85% de inmunización de la población de riesgo en campaña contra la influenza



El proceso de inmunización de los colbunenses lleva menos de un mes y los grupos de riesgo en su mayoría ya están vacunados, esto debido al intenso trabajo en terreno que realizaron desde los centros de salud Municipales.

Luego de recorrer los distintos sectores de la comuna de Colbún, realizando en terreno la campaña de vacunación contra la influenza 2020, el equipo del Departamento de Salud de la Municipalidad, se concentró en la vacunación dirigida a los estudiantes de las diferentes escuelas, proceso que ya está finalizando.

Este trabajo ha permitido inmunizar al 85% de la población de riesgo, mujeres embarazadas, niños y niñas de edades comprendidas desde los 6 meses hasta 5º básico, personas de 65 años y más, y pacientes crónicos.

“Estamos terminando un proceso extenuante, que nos ha permitido llegar al 85% de cobertura con la vacuna contra la influenza, siendo que en años anteriores nos demorábamos hasta 3 meses y este 2020 la campaña aún no lleva un mes en la comuna”, señaló Patricia Tapia, Directora del Cesfam de Panimávida.

Cómo fue señalado fueron muchas las personas que este año llegaron en busca de están vacunación, lo que formó aglomeraciones que no eran convenientes para la prevención del Covid 19, por lo que el equipo de salud inició su campaña en terreno.

Actualmente para esta inmunización los centros de salud de Colbún cuentan sólo con dosis para los estudiantes de la comuna y segundas dosis para los niños y niñas más pequeños.

“Debido a la contingencia, nuestro proceso de vacunación tuvo un cambio radical, la primera semana vacunamos en los Cesfam, pero nos vimos enfrentados a aglomeración de personas, y eso es un riesgo potencial de contaminarse y se tomó la opción de recorrer los sectores, nos quedaron algunos adultos mayores rezagados, pero se han contactado por las diferentes vías con nosotros. Pedir las disculpas correspondientes, este proceso ha sido más complejo, porque llegó más gente que las dosis que nos entregaron desde el Ministerio de Salud, nos encontramos con adultos mayores que nunca se habían vacunado y por la contingencia llegó esa gente, muchos de ellos de los grupos objetivos y llegó un momento que la comuna llegó al 100% de los pacientes crónicos”, agregó Patricia Tapia, Directora del Cesfam de Panimávida.

Desde la Municipalidad de Colbún, informaron que si su hijo o hija no recibió la vacuna en su escuela o tiene niños pequeños que requieran la segunda dosis es importante que se comuniquen con su Cesfam para coordinar esta inmunización y evitar cualquier inconveniente.