Policial 27-03-2018

Colbún: Carabineros detuvo a dos sujetos luego de realizar robo con violencia a 2 mujeres

Personal de Carabineros en Colbún, fue advertido en horas de la tarde del domingo, so- bre un robo violento sufrido por dos mujeres que transitaban por la vía pública, quienes fue- ron abordadas por dos sujetos, los cuales le arrebataron la cartera a una de ellas, en la cual mantenía una alta suma de dinero; golpeándolas con herramientas entre ellas un destornillador. Los individuos se fugaron del lugar en una camioneta marca Chevrolet Luv blanca, en la cual se transportaban; ambos hombres fueron detenidos momentos más tarde por Carabineros del sector; en una persecución que se generó, ya que al ver la presencia policial, los delincuentes dejaron el automóvil abandonado en la vía, dándose a la fuga a pie, por lo que se produjo una persecución de infantería, en la cual Carabineros logró detener a ambos sujetos en calle O’Higgins. Los sujetos fueron identificados con las iniciales I.E.M.F., de 49 años, y J.D.M.E., de 29, con amplio prontuario policial, presentando uno de ellos incluso una or- den vigente; ambos pro- venientes de Peñalolén. Detenidos que pasarían a control al Juzgado de Garantía de Linares ayer, para continuar con las in- vestigaciones respecti- vas. Cabe mencionar que Carabineros reportó que las mujeres se encuentran en buen estado de salud, con lesiones leves.