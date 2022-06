Social 22-06-2022

Colbún: Clínica Veterinaria Móvil Municipal inició su recorrido por diferentes sectores





El Alcalde Pedro Pablo Muñoz indicó que poder contar con este servicio y equipo profesional en terreno, era un compromiso con las familias de la comuna que ya es una realidad.



Luego de la inauguración de la Clínica Veterinaria Móvil Municipal de Colbún, este nuevo vehículo inició su recorrido por la comuna, con un operativo realizado en el sector de Maule Sur, donde atendieron a 50 mascotas, las que recibieron un control, desparasitación y vacunación, muy importante para cuidar la salud de los perros y gatos que son un integrante muy importante en cada familia.

“Ya hemos comenzado el trabajo con nuestra veterinaria móvil, en el sector norte de la comuna, partimos con la desparasitación ya que cada tres meses los perritos y gatitos deben tener este control, lo que mejora su pelaje, alimentación y en general su salud. Muy contento de poder contar ya con este servicio en terreno, porque era un programa muy importante por el cariño que le tienen todas las familias a sus mascotas” dijo el Alcalde.



Los más contentos con estas atenciones fueron las vecinas y vecinos que llegaron con sus mascotas hasta esta clínica veterinaria móvil, para poder tener un control de la salud de sus animalitos, que en algunos casos hace mucho tiempo que no contaban con estas atenciones, debido al alto valor que significan, sobre todo cuando tienen más de una mascota.



“Esta bueno porque yo hace tiempo que no le hacía un control a mis mascotas, por el alto costo de las vacunas, así que excelente, por eso trajimos a los dos perritos de la casa”, indicó Graciela Ruíz en el Operativo de la Clínica Veterinaria Móvil realizado en Maule Sur.



“Mire es una bendición para la comunidad y gracias al alcalde porque es algo muy hermoso lo que está haciendo”, señaló Eufemia Gutiérrez, vecina de Maule Sur.



El equipo OMDEL de Colbún tiene un calendario semanal de operativos que estará realizando esta Clínica Veterinaria Móvil Municipal, los que continuarán esta semana el miércoles 22 de junio en la plaza de Panimávida, el jueves 23 en la Villa Bicentenario y el viernes 24 de junio en la Villa Carlos Sexto, atenciones que se realizarán desde las 13:00 y hasta las 16:00 horas.





