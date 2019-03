Deporte 03-03-2019

Colbún está potenciando la natación entre niños, jóvenes y adultos

El Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que fueron más de 80 deportistas que se hicieron parte de los talleres gratuitos de esta disciplina deportiva durante el verano, y además agregó que Panimávida también contará con una piscina municipal.

Más de 80 niños y jóvenes de la comuna, participaron durante este verano en los cursos de natación que se realizaron en las piscinas municipales de la localidad de Maule Sur y en Colbún.



El Alcalde Hernán Sepúlveda, los acompañó en la ceremonia de finalización, donde se les entregaron diplomas y medallas por su destacada participación, y donde además la primera autoridad comunal aprovechó de relevar el trabajo que se está llevando a cabo en la natación en la comuna, y además lo mucho que se ha potenciado el deporte en general.



“Más de 80 niños son los que participaron durante este verano en la piscina aprendiendo a nadar en los cursos de natación que hemos dispuesto, todo esto a través del departamento de deporte, este año hicimos más actividades, dispusimos más horas de piscina, y nunca habían participado tantos niños, y acá en Colbún que es una comuna lacustre es importante saber nadar, porque eso nos puede salvar la vida”, indicó Hernán Sepúlveda.



Estos niños y jóvenes cerraron esta actividad con una competencia de natación interna, y además durante el verano estuvieron participando en certámenes en las comunas de Villa Alegre y San Clemente, por lo que se espera que estos talleres continúen durante el invierno, para que así se siga potenciando esta disciplina deportiva.



“Aprendí harto, porque además servía para entretenerse en las vacaciones, para no estar aburrido en la casa, mejoré harto este año, porque el año pasado vine al taller, pero me retire, aprendí mucho ahora”, dijo Carlos Sepúlveda, participantes talleres de natación.



Monserrat Córdova también se hizo parte de estos talleres, indicando que, “esto es muy bonito, porque antes no sabía nadar y ahora aprendí mucho, antes no sabía cómo tirarme piqueros y acá aprendí todo eso”.



“Aprendí muchos tipos de nado, aprendí a nadar bien, aguanto mucho bajo el agua, la verdad es que todo hay que disfrutarlo”, manifestó Vicente Balboa, quien también se hizo parte de este taller de natación.



La idea del Alcalde Hernán Sepúlveda, es que esta disciplina deportiva se masifique cada día más, para que así salgan más deportistas colbunenses, como es el caso de Benjamín Barros, quien ya está compitiendo en torneos nacionales, “yo empecé a los 7 años en los cursos, aprendí mucho e hice muchos amigos y con el tiempo uno le agarra el gusto a esto y hay que buscar hacerlo más a diario, es importante perseguir lo que uno quiere y dar el máximo todos los días, sin importar lo lejos que vivan y de donde sean”, concluyó el nadador colbunense.



El Alcalde Hernán Sepúlveda, manifestó que se seguirá apoyando la natación en la comuna, por lo que se están gestionando convenios para que puedan seguir entrenando durante todo el invierno y no pierdan el nivel adquirido en estos talleres municipales de verano.



Nueva Piscina para Panimávida



Además el Alcalde Hernán Sepúlveda, realizó una visita al terreno en donde se está construyendo la nueva piscina para la localidad de Panimávida, proyecto ubicado al oriente de las canchas de baby fútbol en la entrada sur del sector y que ya tiene un 60% de avance.



Las obras constan de una piscina para niños, una para adultos, camarines, baños y áreas verdes, y además espacios inclusivos dentro de las piletas, todo para que durante el próximo verano los panimavidenses puedan capear el calor y el sol y disfrutar de estas nuevas instalaciones.

“Comunicarle a todos los vecinos de Panimávida, que pronto vamos a tener una piscina propia, para que tengan un lugar de esparcimiento en el verano, un lugar para venir con la familia, una linda piscina en terrenos públicos”, concluyó el Alcalde.



Se espera que este proyecto esté completamente terminado en el mes de mayo, iniciativa que tiene una inversión de 93 millones de pesos, los que fueron postulados y luego financiados por el Gobierno Regional.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo