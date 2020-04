Crónica 09-04-2020

Colbún establece barreras para prevenir la llegada de turistas debido a Semana Santa

- El Alcalde Hernán Sepúlveda, indicó que los controles están instalados en el kilómetro 0 de la ruta hacia Colbún Alto.

El Alcalde de Colbún Hernán Sepúlveda, instruyó a la Oficina de Emergencias y al personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, a realizar controles sanitarios en el kilómetro 0 de la ruta hacia Colbún Alto, o las localidades de Colbun Alto, La Guardia y Los Boldos.

Los controles se intensificarán esta semana, tomando en cuenta el fin de semana largo por Semana Santa y el ingreso será sólo para los lugareños de los sectores cordilleranos de la comuna, la idea es prevenir la llegada de turista a segundas viviendas con el propósito de evitar el contagio del Covid-19 en Colbún.

“Desde el día de ayer ya hemos dispuesto en el acceso al borde lago, el sector que tiene mayor cantidad de segundas viviendas, y mayor flujo de personas que han venido de afuera de la comuna, una barrera para el ingreso al sector, con funcionarios de seguridad ciudadana, con el apoyo de Carabineros de Colbún y de la PDI, esperamos que prontamente también el apoyo de militares. La situación es seria e importante y con el respaldo de los distintos ministerios y de las policías, estamos tomando esta medida, vamos a trabajar en el desalojo de las personas que hayan venido a segunda vivienda a nuestra comuna de Colbún”, indicó la autoridad.

Desde el municipio recordaron que las medidas de prevención son el aislamiento social que son necesarias para disminuir la curva de contagio, el uso de mascarilla y lavado de manos, y recordó que el cierre de las ciudades depende de la presidencia, por lo que no se pueden tomar esas medidas en las distintas comunas del país.

“Esta tarea fue solicitada por el Alcalde de nuestra comuna y consiste en dejar entrar sólo a los residentes de estos sectores, estas no son vacaciones, por eso le hacemos un llamado a la gente a que no venga a sus segundas viviendas. Vamos a ver en que otros puntos de la comuna realizamos estas barreras, y la idea es entregar la tranquilidad que se merece la gente de la comuna de Colbún y que los vecinos nos ayuden con la información”, señaló Gustavo Rojas, Encargado de Emergencia de la Municipalidad de Colbún.

TOMA DE EXAMEN EN EL CESFAM DE COLBÚN Y TRABAJO POR LA COMUNIDAD

En el Concejo Municipal de Colbún, además agregaron que se está tomando el examen para detectar esta enfermedad y que se están tomando diversas medidas en favor de la comunidad.

“Queremos recordar que junto con el Concejo Municipal, hemos tomado muchas decisiones en beneficio de nuestra comunidad y medidas de seguridad, por eso le reiteramos que en nuestro Cesfam de Colbún se está tomando el examen que detecta el coronavirus, serán los médicos de urgencia quienes solicitarán la toma de este examen en el caso de sospecha”, añadió el Alcalde.

La primera autoridad también manifestó, “vamos a disponer además de funcionarios de urgencia en los sectores con más afluencia de público, en el banco, en la plaza y en el supermercado, para que la gente vaya tomando las medidas de seguridad requeridas y cumplan los protocolos, para que la infección no se disemine, porque acá tenemos la suerte que los 5 contagiados son de la misma familia y están con cuarentena desde el primer día, y no queremos que en este fin de semana santo se pueda diseminar el virus”.

El Alcalde manifestó, “estamos trabajando con el Concejo Municipal, para proveer todos los recursos monetarios y de personal, para que la comunidad este bien y saquemos todo esto adelante, recordemos que esta es una responsabilidad de todos, cada uno de nosotros tiene que cuidarse, sino que también estamos cuidando a quienes nos rodean”.

“Un llamado a los vecinos, no reciban visitas, esa es la manera en la que se pueden contribuir a disminuir los contagios del coronavirus en nuestra comuna de Colbún”, indicó el Concejal Jorge Espinoza.

“En esto no hay diferencias, estamos unidos para entregar los recursos que los vecinos de la comuna necesiten, por favor obedecer en las normativas, dejar de salir a la calle por cualquier cosa, usar las mascarillas, cuidémonos nosotros y nuestras familias”, concluyó el concejal Renato Hernández.

El llamado desde la Municipalidad de Colbún es a quedarse en casa durante la festividad religiosa para prevenir contagios por Covid-19, ya que hasta el momento la comuna tiene 5 casos, todos de la misma familia y en cuarentena desde el primer día.