Crónica 04-02-2021

Colbún inició proceso de vacunación en mayores de 70 años y funcionarios de la Salud



El Alcalde Hernán Sepúlveda junto a autoridades recorrió el Cesfam de Colbún y Panimávida para ver en terreno el proceso de inmunización contra el covid-19 que comenzó con los adultos mayores de la comuna.



Este miércoles comenzó el proceso de vacunación masiva contra el Covid-19 en la comuna de Colbún, con la vacuna Coronavac del Laboratorio Sinovac y durante toda esta semana se vacunará a los funcionarios de salud y a los adultos mayores de 70 años, sólo tienen que acercarse a los cesfam y postas más cercanas en su sector con su cédula de identidad y un número de teléfono.

Desde el Departamento de Salud informaron que los pacientes postrados o con movilidad reducida deben llamar al 950058387 en Colbún y al 732622728 en Panimávida, para que asistan profesionales a vacunarlos a sus domicilios.

“Finalmente llegó el día que tanto habíamos pedido, llegaron las vacunas y comenzamos con la vacunación de todos los mayores de 70 años, tanto en los cesfam y en las postas de salud, en las semanas que vienen se van a ir agregando más grupos, esta es una muy buen noticia, estábamos rogando que pronto saliera una vacuna y que estuviera disponible para nuestra comuna”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

La primera autoridad señaló, “esta vacuna se pone en dos dosis y la segunda es dentro de 28 días, además a los adultos mayores se les entregó un carnet donde aparece la fecha que tienen que volver a vacunarse, es importante que los adultos mayores tengan sus dos dosis”.

Los horarios de vacunación en las postas y cesfam son en Colbún y Panimávida de 09:00 a 16:30 horas, en la posta de Maule Sur de 09:00 a 16:00, en la posta de Lomas de Putagán los miércoles de las 10:00 a las 16:00, en La Floresta el jueves de 10:00 a 16:00 horas y en Quinamávida los martes de 10:00 a 16:00 horas.

“Hasta el 12 de febrero vamos a tener un grupo prioritario en la comuna, que son los mayores de 70 años, hacerle un llamado a los adultos mayores para que se acerquen al Cesfam, que traigan su carnet de identidad y un número de teléfono anotado, esta es la primera dosis, pero hay que insistir que debemos seguir con nuestras medidas preventivas, el uso de mascarilla, de alcohol gel y el distanciamiento social”, agregó Patricia Tapia, Encargada de Inmunización de Colbún.

Fueron los funcionarios de salud quienes comenzaron el proceso de vacunación en la comuna de Colbún, y los mismos hicieron el llamado a inmunizarse, ya que es tarea de todos terminar con la pandemia de Covid-19.

“Hago un llamado a la comunidad para que se vacunen, la comunidad debe tener tranquilidad, ya que todas las vacunas cumplen con sus estudios y han sido probadas, así que confíen en la vacuna, no hagan caso a las informaciones de redes sociales, porque desinforman”, dijo Thomas Montecinos, Médico Cirujano de Colbún, quien se vacunó en el Cesfam de Panimávida.

Y hasta el Cesfam de Colbún y Panimávida llegaron los adultos mayores de 70 años para vacunarse, todos ellos indicaron que es responsabilidad de todos inmunizarse y que no tuvieron ninguna molestia, por lo que hicieron un llamado a los demás a asistir a los centros de salud.

“No me dolió nada y los adultos mayores tenemos que ponernos la vacuna, para no exponernos, porque estando vacunado no sería tanto el problema, y ojalá todos los adultos mayores vengan, no hay que tener miedo, hay que tenerle miedo a la muerte”, señaló José Gómez de 82 años y que se vacunó en el Cesfam de Colbún.

“Yo vine con mi marido a control y aproveche de vacunarme, la verdad que no me dolió nada y no he sentido ninguna reacción, es importante vacunarse, yo estoy contenta y a mi marido le toca la próxima semana porque tiene 4 años menos que yo”, concluyó María Moraga de 72 años que también se vacunó contra el Covid-19.

Es importante señalar que hasta el 12 de febrero continuará la vacunación a los mayores de 70 años en los centros de salud de la comuna de Colbún, a los que se suman los funcionarios de la salud, y las personas que desarrollan funciones esenciales.