30-07-2020

Colbún: Investigan homicidio de sujeto quien agredió a mujer en Villa Bicentenario



En Colbún se constituyó Carabineros en el domicilio de una mujer, de iniciales C.L.M.V., de 25 años, quien indicó que momentos antes llegó a su domicilio su ex pareja, identificado con las iniciales J.A.M.B., de 44 años, con el cual mantuvieron una relación de pareja por 5 años, y hace más de 1 año que no estaban juntos; quien la agrede con un cuchillo en el dedo índice de su mano izquierda, ocasionándole lesiones de carácter leve.

En este contexto, la mujer se defiende y le propinó varias puñaladas en el abdomen y piernas al sujeto, quien se retiró del inmueble y, posteriormente, fue encontrado por Carabineros, fallecido en su domicilio ubicado en las cercanías del lugar.

Posteriormente se procedió a la detención de la mujer por disposición de la Fiscalía.

El fallecido se mantenía con arresto nocturno, con medida cautelar de alejamiento de la ex pareja.

La Fiscalía de Linares, dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares y Servicio Médico Legal.

Según la indagatoria de la policía civil, la mujer, sin antecedentes policiales, se entregó por su propia voluntad en la Tenencia de Carabineros de la comuna de Colbún y fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía, para su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización.