Social 28-11-2020

Colbún realizará campaña de recolección de electrodomésticos y pilas en desuso este sábado



La iniciativa se realiza en conjunto con Colbún S.A., el municipio y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la idea de generar una mayor conciencia ambiental y evitar que estos residuos terminen en un vertedero.

Nuevamente este año 2020 la Empresa Colbún S.A. junto al Municipio y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, están invitando a la comunidad a participar en su “Campaña de Recolección de Electrodomésticos y Pilas” en desuso, con la idea de deshacerse de muchos elementos que ya no utilizan en sus hogares y que no se pueden entregar en el retiro habitual de basura que se realiza a diario en la comuna.

Esta campaña se realizará este sábado (hoy) desde las 10:00 y hasta las 17:00 horas en 15 puntos de la comuna, donde los vecinos y vecinas podrán acercarse con radios, computadores, televisores, refrigeradores, entre otros productos, al igual que pilas de todo tipo, las que se sugiere llevar en botellas plásticas, todo esto con la idea de generar una mayor conciencia ambiental y evitar que esta cantidad de residuos terminen en un vertedero.

“Este sábado 28 de noviembre tendremos una campaña muy importante, se trata del reciclaje de electrodomésticos y pilas, las que podrán dejar en distintos puntos de nuestra comuna, y es la oportunidad que tenemos para poder dejar estas cosas que ya no ocupamos y que muchas veces no podemos dejarlas en las calles, ya que no se las lleva el camión de la basura. Es importante hacer este reciclaje, porque una pila pequeña puede contaminar más de 10 mil litros de agua, y esto sería un daño para todos, las baterías de litio también son muy dañinas para el medio ambiente y por eso hay que aprovechar esta campaña”, señaló Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

Refrigeradores, televisores, computadores y lavadoras, entre otros artículos eléctricos, serán parte del material que se recolectará en distintos lugares de la comuna y que serán reciclados por Chilerecicla, empresa de Chillán certificada para dicha labor.

Los lugares donde se estarán recibiendo estos electrodomésticos y pilas en desuso este sábado 28 de noviembre, serán las sedes sociales de la junta de vecinos N° 7 de Panimávida, la sede de Avenida Rari, Villa Bicentenario, Santa Teresita de Maule Sur, Santa Elena, Población Victoria, Sede de Adultos Mayores de Rincón de Pataguas Oriente, Junta de Vecinos de Colbún Alto, sedes de la Villa don Francisco 1 y 2, Lomas de Putagán, Villa los Lagos, Junta de Vecinos San Dionisio Centro, Sede Social Sector Bazaes y Junta de Vecinos de San Francisco de Rari.