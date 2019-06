Crónica 06-06-2019

Colbún realizó campaña de recolección de electrodomésticos y pilas en desuso

- La Empresa Colbun S.A. junto al municipio y la Unión Comunal de Junta de Vecinos organizan hace varios años esta campaña de reciclaje, con el objetivo de crear conciencia en la comunidad.

En la comuna de Colbún se realizó la campaña de recolección de electrodomésticos y pilas en desuso, que hace algunos años impulsa la Empresa Colbún S.A. y la Municipalidad, con el objetivo de que las familias de los distintos sectores puedan eliminar de sus hogares muchos artefactos que ya no utilizan. Artículos que no son retirados por el camión recolector de basura y además son altamente contaminantes si no reciben el proceso de reciclaje correspondiente, es por esto que serán enviados a la ciudad de Chillán, en donde se realizará el reciclaje.

“Esta campaña de recolección se hizo una tradición, todos los vecinos esperan con ansias que hagamos estos operativos junto a Colbún S.A., para poder deshacerse de toda la basura en los lugares que corresponden y así no generar contaminación, todo esto dentro de la consciencia del reciclaje y el cuidado del medioambiente”, indicó el Alcalde Hernán Sepúlveda.

Los aparatos electrónicos mientras están en funcionamiento no presentan mayor riesgo para las personas, ni para el medio ambiente, pero al igual que las pilas, al ser desechados en basurales comunes o en los campos, reaccionan con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al suelo y a las fuentes de aguas subterráneas, es por esto que es tan importante que estos artefactos puedan ser reciclados, evitando esta contaminación.

“Estamos bastante contentos, porque hoy empezamos a recorrer los puntos de acopio de esta nueva versión de la campaña de reciclaje, hemos tenido súper buena acogida, en los puntos que hemos visitado, los vecinos salen con sus electrodomésticos y eso significa que la gente está tomando consciencia, de la importancia de no contaminar y cuidar nuestro futuro”, señaló Milenka Baigorri, Encargada de Comunidad de Colbún S.A.

“Es algo muy necesario en la comuna, y es estupendo, porque siempre uno necesita espacios disponibles y cuando a uno se le estropea algo ocupa esos espacios, y sabemos que todos estos implementos le hacen un daño terrible a nuestras capas subterráneas, es importante que se haga una disposición final y esto se hace con esta campaña de reciclaje”, manifestó María Isabel Jorquera, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Colbún.

Este año fueron cerca de 15 los sectores de la comuna que se movilizaron con esta campaña de recolección de electrodomésticos y pilas en desuso, de localidades como Lomas de Putagán, Avenida Rari, Manuel Rodríguez, Santa Teresita de Maule Sur, Colbún Alto, entre otros y los vecinos agradecieron esta iniciativa que les permite además de cuidar el medio ambiente, poder deshacerse de distintos artefactos que ya no utilizaban y que estaban ocupando espacios en sus hogares.