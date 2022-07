Agricultura 28-07-2022

Colbún S.A. impulsa obras de refuerzo de APR San Dionisio



- Cerca de 300 familias se verán beneficiadas con estas mejoras que finalizarán en diciembre de este año.



La empresa Colbún S.A. dio inicio a los trabajos de refuerzo del APR (Agua Potable Rural) San Dionisio, iniciativa que buscar mejorar la red de agua potable ya existente, beneficiando alrededor de 300 familias de la comuna de Colbún, específicamente de los sectores de San Dionisio y San Nicolás.



Las obras, que se enmarca en los compromisos voluntarios asociados al proyecto fotovoltaico “Machicura Solar”, pretenden reforzar el actual sistema, dado que algunas viviendas cuentan con poca presión de agua, además de incorporar nuevas casas, a partir del diagnóstico consensuado entre el Comité APR San Dionisio y la compañía generadora. De esta forma, se instalará una tubería paralela a la matriz principal, considerando una intervención de 3 kilómetros.



Rosa Cerda, presidenta de la Junta de Vecinos de San Dionisio, manifestó que “este proyecto beneficiará directamente a nuestra comunidad, ya que hay muchos vecinos que prácticamente no les llega agua. Con la poca presión no prenden los calefones. Además, existen muchas casas en sectores nuevos que no tienen cómo conectarse a la red y gracias a esta iniciativa podrán contar con agua potable”.



Por su parte, Dámaso Jara, presidente del Comité de Agua Potable Rural San Dionisio, expresó sus expectativas respecto a esta iniciativa. “Esperamos que esta obra sea una solución definitiva para nuestros socios, ya que necesitamos remediar el problema de la poca presión de agua, especialmente para los vecinos de San Nicolás, que son quienes están con más dificultades”.



Agregó además que “los vecinos están contentos. Si bien comencé en marzo como presidente del Comité, estoy desde un comienzo en las conversaciones y vemos cómo ha avanzado el proyecto, se ve que se están haciendo las cosas bien y esperamos ya en diciembre que las obras estén terminadas”.



“Esperamos que este proyecto sea un real aporte para las comunidades de San Dionisio y San Nicolás, quienes han arrastrado el problema de la falta de agua por años, afectando su calidad de vida. Con el inicio de los trabajos estamos dando un paso importante para revertir esta situación”, puntualizó Pilar Cruz, Jefa del Proyecto “Machicura Solar” de Colbún S.A.



Cabe destacar que la iniciativa considera una inversión de 430 millones de pesos, cuya ejecución se desarrolla en coordinación con Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), entre otras entidades.