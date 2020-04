Crónica 10-04-2020

Colbún sigue con barreras y prohíbe funcionamiento de cabañas y servicios turísticos en semana santa

El Alcalde Hernán Sepúlveda, indicó que los controles están instalados en el kilómetro 0 de la ruta hacia el borde lago y también en el ingreso a la zona precordillerana de Rabones.

El Alcalde de Colbún Hernán Sepúlveda, indicó que sigue el fuerte trabajo de las barreras en los sectores más turísticos de la comuna, trabajo encabezado por la Oficina de Emergencias en sectores como el kilómetro 0 en la ruta hacía el borde lago y la entrada hacía Rabones, entre otros.

Y con el impedimento al uso de segundas viviendas, decretado por el Gobierno de Chile para evitar la propagación del Covid 19, también se suma la prohibición de funcionamiento de cabañas o recintos que presenten servicios turísticos en la zona.

“Durante este fin de semana santo y bajo el decreto del Ministerio de Salud de ocupar las segundas viviendas, también caen las cabañas y residenciales, por lo tanto durante este fin de semana largo está prohibido que estos emprendimientos estén funcionando, deben estar cerrados, para evitar la propagación de la infección en nuestra comuna, este decreto rige para toda la comuna de Colbún, igual como está rigiendo para no ocupar las segundas viviendas, si alguien no cumple, será sometido a una multa, donde fiscalizarán Carabineros y también los funcionarios de seguridad pública ”, dijo el Alcalde Hernán Sepúlveda.

En la Municipalidad de Colbún recordaron que las medidas de prevención son el aislamiento social que son necesarias para disminuir la curva de contagio, el uso de mascarilla y lavado de manos, y recordó que el cierre de las ciudades depende de la presidencia, por lo que no se pueden tomar esas medidas en las distintas comunas del país.

Siguen controles y barreras en sectores turísticos

Los controles se han intensificado durante estos últimos días, y el ingreso sólo es para residentes, la idea es prevenir la llegada de turistas a segundas viviendas con el propósito de evitar el contagio del Covid-19 en Colbún.

Las barreras están en el cruce del sector Coligues, para abarcar los 2 sectores cordilleranos, y la otra barrera sigue en el kilómetro 0 hacía Colbún Alto, ambos sectores muy concurridos durante los fines de semana largos.

“Nos encontramos en el sector de Los Coligues, camino que va hacía Rabones, acá instalamos una barrera de contención por la contingencia que estamos viviendo, en la comuna de Linares se cortó el puente 3 arcos, entonces estaba pasando gente por este sector hacía la precordillerana de Linares, estamos dejando pasar sólo a los residentes, pedirles a la comunidad que no estamos de vacaciones, que no nos visiten, cuando pase todo esto, ya habrá tiempo de visitarnos. También tenemos unas barreras en las riberas del lago, pedirle prudencia a la gente, que por favor se queden en sus casas, esa es la mejor manera para ayudarnos a prevenir”, agregó Gustavo Rojas, encargado de emergencias de la Municipalidad de Colbún.

El llamado desde la Municipalidad de Colbún es a quedarse en casa durante la festividad religiosa para prevenir contagios por Covid-19, ya que hasta el momento la comuna tiene 5 casos, todos de la misma familia y en cuarentena desde el primer día.