Crónica 13-05-2020

Colbún suma nuevos casos de Covid-19 y llaman a extremar medidas de seguridad

El Alcalde de la comuna Hernán Sepúlveda, indicó que de los 9 casos positivos de coronavirus, 6 fueron dados de alta y ya no tienen la enfermedad. Y de los últimos 3 uno fue asintomático.



Un nuevo caso de Covid 19 en la comuna de Colbún fue informado por el Ministerio de Salud este martes, por lo que la comuna turística llega a los 9 casos de coronavirus hasta la fecha.



El jefe comunal indicó que este nuevo caso, se trata de un hombre de 40 años de la zona urbana de Colbún, lo que pone en alerta a las autoridades y la comunidad, ya que este caso no tiene trazabilidad, por lo que el llamado es a extremar las medidas preventivas en todos los sectores de la comuna.



“Hemos sido notificados de un nuevo caso positivo de coronavirus, en esta oportunidad es de la zona centro, es un caso que no ha salido de Colbún, empezó con síntomas, se diagnosticó y confirmo en el Hospital de Linares, esto nos indica que el virus está en nuestra comuna, ya que todos los casos que tuvimos antes, fueron personas contagiadas en otros lugares, como faenas en Santiago, controles médicos en Santiago, y este caso positivo nuevo nace en la comuna de Colbún, lo que nos señala que el virus está en nuestra comuna, por lo que ahora tenemos que tomar más precaución contra el coronavirus”, señaló Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.



La primera autoridad de Colbún se refirió a este nuevo caso en la comuna, “esta persona está con la cuarentena respectiva, y fue desde el primer momento que comenzó con las medidas, así que no está contagiando a nadie más, y todos los casos positivos están con sus respectivas cuarentenas, y de los 3 casos que se han generado en los últimos días, uno de ellos es asintomático y 2 son sintomáticos para la enfermedad y el asintomático se pesquiso porque estuvo en contacto con una persona contagiada”.



“De los 9 casos, 6 de ellos ya fueron dados de alta, ya están sanos de la enfermedad y 3 casos activos, que son los que se han dado a conocer en los últimos 4 días. Nosotros tenemos 2 controles de temperatura en la comuna, pero esto no es la solución definitiva, porque tal como tenemos positivo a una persona asintomática, muchas otras personas que no tienen fiebre y que si tengan el virus, pueden seguir circulando por la comuna y no nos vamos a dar cuenta, así que pese a todas las medidas de seguridad que estamos tomando, como los controles sanitarios, la sanitización, las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, no tenemos que confiarnos, porque nos podemos contagiar igual, así que el llamado es a ser más precavidos, nuestros controles seguirán funcionando, pero pese a eso, pacientes que no tengan síntomas pueden pasar igual, así que no hay que descuidarse”, indicó el Alcalde.