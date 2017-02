Social 19-02-2017

Colbún, TECHO-Chile y Hogar de Cristo se unen para reconstruir Carrizal tras incendios

La alianza permitirá levantar cerca de 34 viviendas en esta localidad y en la de Cañete –ambas en la Región del Maule- las cuales fueron severamente afectadas por los incendios de la zona centro-sur del país. Las casas además contarán con el equipamiento necesario para funcionar. Un total de 58 voluntarios de Colbún se unirán a los de TECHO-Chile para esta tarea.



Santiago, 16 de febrero de 2017.- Una alianza entre Colbún, TECHO-Chile y el Hogar de Cristo permitirá volver a levantar el poblado de Carrizal y la localidad vecina de Cañete, ambos emplazados en la comuna de Constitución, Región del Maule, luego que los incendios forestales de enero pasado arrasara con parte importante de las casas en dichas zonas.

Este acuerdo considera la entrega de cerca de 34 casas –según el número catastrado hasta ahora- y un kit de equipamiento para dichos hogares.

“Estimamos que el proceso completo implicará levantar cerca de 34 viviendas, cifra que podría tener algún ajuste una vez que finalicemos el catastro. Sin embargo, no hemos querido esperar a tener el número cerrado para empezar a construir, pues las familias necesitan su vivienda ahora. Luego veremos si son 35, 37 o 40, lo importante es dar una respuesta rápida”, aseguró Ignacio Cruz, Director Ejecutivo de TECHO-Chile.

Estas viviendas serán equipadas por el Hogar Cristo con 1 comedor para cuatro personas, 2 camarotes, 4 colchones con su respectivo juego de cama, 1 cocina a gas, batería de cocina, juego de loza, set de vasos y servicios y un cilindro de gas.

“Nosotros desde el Hogar de Cristo estamos liderando la implementación de las viviendas para transformarlas en un hogar. Un hogar no solo donde se pueda dormir, preparar los alimentos; sino que también preocuparse de aquellos aspectos que son tan significativos y fundamentales cuando uno está triste, cuando se siente solo y abandonado. El bienestar básico de llegar a un lugar donde uno pueda tener la sensación de familia, de hogar aun cuando sea en términos muy básicos”, afirmó Gabriela Muñoz, Directora Ejecutiva Zona Centro de Hogar de Cristo.

Por su parte, Colbún asumió el compromiso de financiar este proyecto –tanto la edificación de las casas como el equipamiento-, garantizando así que la reconstrucción de Carrizal se dé de manera integral y oportuna. “El trabajo coordinado entre TECHO, Colbún, el Hogar de Cristo y la Municipalidad de Constitución nos permite a cada una de las partes poner nuestras mejores capacidades a disposición de las familias que lo necesitan”, aseguró Thomas Keller, gerente general de Colbún.

Además, con la finalidad de involucrar a toda la organización en este compromiso, 58 trabajadores de Colbún participarán como voluntarios en el proceso de reconstrucción, los que se unirán a los voluntarios que aporte el propio TECHO. “Construir una casa tarda entre tres y cuatro días, por lo que estamos poniendo a disposición nuestra colaboración, no sólo en recursos económicos sino también apoyando a nuestros trabajadores para que participen como voluntarios en la construcción, para poder hacer entrega de todas las viviendas lo antes posible”, dijo Keller.

Los trabajos de reconstrucción comenzarán este viernes 17 y deberían culminar el próximo lunes 20.

El gerente general de Colbún aseguró adicionalmente que están evaluando los mecanismos para apoyar a las familias damnificadas en la postulación a los subsidios estatales para viviendas definitivas. “Estamos entregando casas provisorias de alta calidad y muy bien equipadas, ya que las familias requieren una respuesta rápida y digna. Adicionalmente, estamos también estudiando cómo contribuir posteriormente a lo que serán las soluciones habitacionales definitivas y de largo plazo”.

Respecto de las comunas donde están sus instalaciones, Colbún tomó contacto con los alcaldes de dichos municipios a fin de coordinar la elaboración de planes y acciones preventivas para evitar la ocurrencia o propagación de incendios, tales como corte de maleza o construcción de contrafuegos.

Cabe recordar que Colbún aportó además a la emergencia financiando en parte el helicóptero Sikorsky S-64 SkyCrane –conocido como Elvis-, financió casas a través de la campaña lanzada por Sofofa con el Desafío Levantemos Chile y puso a disposición de distintas comunas de las regiones del Maule y Biobío camiones aljibes y maquinaria pesada.



Juan Pablo Schaeffer, gerente de la División de Desarrollo Sustentable de Colbún; Claudia Diaz, Directora de Comunicaciones Corporativas del Hogar de Cristo, e Ignacio Cruz, Director Ejecutivo de TECHO-Chile sellan acuerdo para reconstrucción en Carrizal y Cañ