Social 07-04-2020

Colbún tiene un nuevo caso de Covid-19 y todos los pacientes son familia directa del primer contagiado



Durante la jornada de ayer se confirmó un nuevo caso de Covid-19, y el Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que es un contacto directo del primer contagiado y que todos están en cuarentena desde el primer día.

El Alcalde Hernán Sepúlveda, confirmó detalles del nuevo caso de un contagiado por Covid 19 en la comuna, lo que da un total de 5 personas con coronavirus, todos ellos corresponden a la familia directa del primer contagio confirmado en Colbún.

“Tenemos un nuevo confirmado por Covid-19 en la comuna, lo que hace un total de 5 personas, todos ellos familiares del primer contagiado y es importante señalar que han estado en cuarentena desde el primer día, así que tenemos la trazabilidad de los casos y no hemos tenido propagación del virus, esperamos que prontamente se den de alta, ya que sabemos que la infección dura 2 semanas y no queremos que ocurran nuevos infectados en otros sectores de la comuna y con otros focos”, indicó el Alcalde de Colbún.

Además la autoridad reiteró que es imposible bloquear la entrada a la comuna de Colbún, “nosotros lo hemos conversado con el Intendente Pablo Milad y sabemos que no podemos obstruir el flujo de personas, que ingresen o que salgan de la comuna, por eso el llamado es a no salir de nuestras casas si no tenemos que hacerlo, independiente de la semana santa, salir sólo a hacer las compras necesarias y por favor evitar venir a la urgencia, excepto en situaciones que sean de mucho requerimiento”.

CESFAM DE COLBÚN COMENZARÁ A TOMAR EXÁMEN PARA DETECTAR COVID-19

El Alcalde de la comuna de Colbún Hernán Sepúlveda, además agregó que en el Cesfam, ya se podrá realizar el examen para detectar el Covid-19, lo que será un gran beneficio para la comunidad, ya que no se tendrán que exponer siendo trasladados a la ciudad de Linares.

“Nosotros tenemos el laboratorio funcionando y tenemos el examen para detectar la infección, así que de ahora en adelante, también estaremos haciendo este examen acá en Colbún, para los pacientes derivados de Panimávida y desde este mismo Cesfam, para que no se expongan y estos exámenes se hacen sólo para los pacientes con sospecha, ya que son limitados y los queremos aprovechar al máximo”, manifestó el Alcalde de Colbún.

La primera autoridad de Colbún indicó que el funcionamiento del Cesfam de Colbún y Panimávida está siguiendo todos los protocolos, “en las dos urgencias se separa a los pacientes, así que se está siguiendo todos los requerimientos, esto es para evitar el contagio, no queremos que la enfermedad se propague, y hasta ahora todos los pacientes con Covid-19 son de la misma familia y ya estaban en cuarentena, tenemos que ser lo más prudentes posibles, no salir de las casas, para que en las próximas semanas esto vaya disminuyendo”.