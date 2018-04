Social 19-04-2018

Colectivo de Organizaciones Sociales del Maule Sur motivará una fuerte participación de los ciudadanos

Este domingo, en Plaza de Armas, se sumarán a la marcha No+AFP. En tanto, para el 1 de mayo preparan una masiva marcha y acto cultural



El Colectivo de Organizaciones Sociales del Maule Sur, integrado por representantes de los Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos Víctor Jara y Junji VTF, “Mujeres por Linares”, NO + AFP, Colegio de Profesores, y Movimiento Defensa Achibueno, así como los centros culturales “Casa Bolívar” y “Víctor Jara”, indicó a través de sus dirigentes Marisol Acuña, Manuel Cofré y Carlos Fuentes, que realizarán un fuerte trabajo para que los ciudadanos salgan a las calles a defender sus derechos en las diferentes marchas y manifestaciones programadas para este año.

“En Linares mucha gente es buena para hablar, pero no para protestar y hacer valer sus derechos. Eso lo queremos cambiar a partir de ahora con esta unidad de las organizaciones sociales”, indicaron.

Por lo pronto, señalaron que se unirán a la Marcha No +AFP, fijada para este domingo a las 11.30 horas. Al respecto, el dirigente Manuel Cofré señaló que “en esta convocatoria que tiene carácter nacional, se insistirá en el sistema de reparto tripartito, como una de las alternativas para cambiar el sistema de pensiones en Chile. Lo que queremos es que las pensiones permitan vivir con dignidad”.

En tanto, Marisol Acuña, del Movimiento Defensa del Achibueno, dijo que “la idea es hacer frente a temas sensibles como la incorrecta utilización de fondos públicos, la defensa del patrimonio ambiental, y otras materias, convocando a los ciudadanos para que se manifiesten por todo aquello que atenta contra la calidad de vida”.

Indicó, asimismo, que aún no hay una fecha definida para una nueva marcha en defensa del Achibueno, en la que esperan que participe masivamente la ciudadanía y las autoridades. “Este no es un tema político, es transversal, porque nos interesa a todos los habitantes de Linares. A través de redes sociales tenemos más de 15 mil firmas de apoyo para que no se construyan centrales, y eso queremos planteárselo al gobierno de Sebastián Piñera, ya que nos enteramos por un reportaje de que el gobierno está interesado en destrabar temas como el Achibueno. El alcalde Mario Meza, cuando era candidato se comprometió con nosotros, y ha cumplido con varias cosas propuestas por el Movimiento. Y esa es la actitud que esperamos de todos los linarenses”, afirmó.

Con respecto a la próxima celebración del 1 de Mayo, el dirigente del Colegio de Profesores, Carlos Fuentes, señaló que esperan organizar una masiva manifestación “con una potente señal de la fuerza de las organizaciones ciudadanas”.

“Habrá una marcha que se iniciará en la Estación para luego llegar a Plaza de Armas donde haremos un acto con artistas, donde se plantearán las principales reivindicaciones de los trabajadores”, explicó.

Finalmente, aclaró con respecto a la marcha por la educación, fijada para este jueves (hoy), que el Colegio de Profesores de Linares no ha dispuesto ninguna manifestación pública.