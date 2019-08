Social 15-08-2019

Colegio Ajial de Retiro destaca en la región y compite por premio nacional

Recientemente, en dependencias del Gobierno Regional del Maule, se realizó el lanzamiento de la 3º etapa del Concurso nacional de la empresa Samsung con la presencia del Intendente Pablo Milad, Seremi de Educación, Seremi de agricultura, directora Provincial de Educación de Linares, Alcalde de Retiro Rodrigo Ramírez, alumnos integrantes del taller de formación y profesores asesores.



El Alcalde Rodrigo Ramírez, la semana anterior, recibió en su oficina a la delegación del Colegio Ajial para ofrecerle todo su apoyo y felicitarlos por su destacada participación. En dicha ocasión se realizó la planificación del trabajo de difusión que realizarían para comprometer el voto de los estudiantes y de la comuna en general.



El grupo de taller de alumnos del Colegio Ajial está integrado por los estudiantes Ángela María Castillo Vega, Dannay Alexandra Fuentes Villagra, Denisse Constanza Soto Muñoz, Sergio Andrés Vásquez Arias y Francisco Javier Vivanco Escobar quienes participan de la presentación “Soluciones para el futuro The Waters Guardians”, asesorados por la profesora Karla Guzmán Aguilera y el apoyo fundamental de la directora del establecimiento Nelly Patricia Martínez.

El equipo The Waters Guardians (Guardianes del agua) del Colegio Ajial propone crear un dispositivo tecnológico para medir la calidad del agua del canal San Nicolás que fluye por el sector de la localidad de Ajial. Al detectar contaminación el aparato enviará una señal, en caso de que exista una variación en el agua, a los dispositivos móviles que estén cerca, así los habitantes de la comuna consideren la advertencia de no utilizar ni consumir el vital elemento. La idea surge a partir del uso y preocupación por el cuidado del recurso hídrico en la comuna de Retiro. Según los datos oficiales, el 74% de la actividad económica de Retiro es agrícola y por ende, depende del agua.



Las dos primeras faces en competencia fueron superadas por la propuesta de los estudiantes del Colegio Ajial, siendo, en este momento, representantes de la Región del Maule que aspira a ser elegidos como la mejor solución de futuro 2019. El objetivo del trabajo desarrollado por el equipo de trabajo señala: Crear soluciones a problemáticas y necesidades mediante el uso creativo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas



Destacar que en la 3º etapa en competencia se produce un video pitch (breve presentación) y hasta este viernes, se abre la aplicación para realizar la votación on-line en la página www.solucionesparaelfuturo.cl. Se invita a los ciudadanos de la Región del Maule a votar para elegir ganadores nacionales a nuestros “Guardianas del agua” del colegio Ajial.